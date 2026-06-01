Μάριος Οικονόμου: Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή
Συλλυπητήρια κι από τον ΠΑΟΚ στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου.
Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος πενθεί για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος σε ηλικία 33 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του.
Ο ΠΑΟΚ είπε με τη σειρά του το δικό του αντίο στον Μάριο Οικονόμου: «Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Μάριο Οικονόμου. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του. Καλό ταξίδι Μάριε».
@Photo credits: INTIME
