Ο Μάριος Οικονόμου έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα και βύθισε στο πένθος τον ελληνικό αθλητισμό, όπως συνέβη με τους Μητσιμπόνα, Κατσούρη, Γκοϊκοβιτς, Μίλος και πολλούς άλλους.

Το νήμα της ζωής του Μάριου Οικονόμου κόπηκε στα 33 του χρόνια. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 6/10/92, έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα που είχε στην πόλη καταγωγής του, τα Ιωάννινα, με τη μοτοσυκλέτα του.

Νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, αλλά δεν κατάφερε να βγει νικητής, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πολλές τραγωδίες σημειώθηκαν στην άσφαλτο με παίκτες ελληνικών ομάδων και δυστυχώς το όνομα του Μάριου Οικονόμου προστέθηκε στη μαύρη λίστα.

Από τον Μητσιμπόνα, στον Κατσούρη, από τον Γκοϊοκοβιτς στον Μίλος, πολλοί είναι οι παίκτες που σκοτώθηκαν σε τροχαίο και προκάλεσαν θλίψη στον Έλληνα φίλαθλο.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Εκτός από τους παίκτες, βέβαια, υπάρχουν δύο δυστυχήματα που προκάλεσαν ανείπωτη θλίψη στον Δικέφαλο του βορρά. Σαφώς υπάρχουν και μεμονωμένες περιπτώσεις φίλων ομάδων, που έχασαν τη ζωή τους πηγαίνοντας στο γήπεδο ή επιστρέφοντας.

Την 4η Οκτωβρίου 1999 έξι φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στα Τέμπη, όταν το πούλμαν στο οποίο επέβαιναν κατά την επιστροφή τους από το ΟΑΚΑ και το ματς με τον Παναθηναϊκό, συγκρούστηκε με φορτηγό.

Στις 27 του περασμένου Γενάρη, επτά οπαδοί του Δικεφάλου σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας κι ενώ ταξίδευαν στη Γαλλία για την αναμέτρηση της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν για το Europa League.

Γιώργος Μητσιμπόνας

Ο Γιώργος Μητσιμπόνας ήταν ένας τρομερός ποδοσφαιριστής. Έγραψε ιστορία με την Λάρισα και στη συνέχεια έπαιξε σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό πριν γυρίσει στην αγαπημένη του ΑΕΛ. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1997, σε ηλικία 34 ετών, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι και ενώ κατευθυνόταν προς την Κοζάνη, όπου ο Τύρναβος (η τελευταία ομάδα που έπαιξε ο Λαρισαίος αμυντικός) θα έδινε φιλικό αγώνα προετοιμασίας με την τοπική ομάδα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ημιφορτηγό στο ύψος του χωριού Γιάννουλη, 4,5 χιλιόμετρα από την Λάρισα.

Ο Μητσιμπόνας τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Επίσημα, αίτια θανάτου σύμφωνα με τον διευθυντή της κλινικής, κ. Αγορογιάννη, τα πολλαπλά κατάγματα και η ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία. Η κηδεία του έγινε την επόμενη μέρα σε βαρύ κλίμα στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας παρουσία πλήθους κόσμου.

Παναγιώτης Κατσούρης

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ βυθίστηκε στο πένθος το 1998, όταν έφυγε από τη ζωή ο ταλαντούχος ακραίος μπακ χαφ Παναγιώτης Κατσούρης. Ήταν 21 ετών. Τα ξημερώματα της 9ης Φεβρουαρίου του 1998, ενώ επέστρεφε από αγώνα σε γήπεδο 5x5, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο προστατευτικό στηθαίο γέφυρας στην περιοχή της Θέρμης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πριν την ταφή του η σορός του εκτέθηκε σε προσκύνημα στο Κοιμητήριο Αναστάσεως.

Στη μνήμη του Παναγιώτη Κατσούρη κατασκευάστηκε στο γήπεδο της Τούμπας προτομή, η οποία τοποθετήθηκε στην έξοδο από τη φυσούνα των αποδυτηρίων, μπροστά στη Θύρα 1, όπου κάθε χρόνο τη μέρα του θανάτου του κατατίθενται στεφάνια. Στο ρόστερ της περιόδου 1997-98 ο Κατσούρης είχε δηλωθεί και αγωνιζόταν με τον αριθμό 17. Από τότε αποφασίστηκε κανείς ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ να μην έχει τη φανέλα με αυτό το νούμερο.

Γκόραν Γκοϊκοβιτς

Σε ηλικία μόλις 26 ετών, στις 22/12/01, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, έφυγε από τη ζωή ο Σέρβος Γκόραν Γκοϊκοβιτς, ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος μεσοεπιθετικός του Ηρακλή.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Βελιγράδι κι ενώ οι παίκτες είχαν άδεια για τις γιορτές. Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, επιστρέφοντας από βραδινή έξοδο.

Ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο προσέκρουσε σε δένδρο. Η σύγκρουση ήταν πολύ δυνατή και ο άτυχος ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε ακαριαία.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ στην οικογένειά του αλλά και στην αθλητική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Ο Γιόβαν Γκοϊκοβιτς, ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός κοριτσιού 2 ετών, ενώ η σύζυγος του ήταν τότε έγκυος στον 7ο μήνα. Όταν πληροφορήθηκε το τραγικό γεγονός ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής Ευάγγελος Μυτηλιναίος έδωσε εντολή να ναυλωθεί τσάρτερ για να μεταφέρει στο Βελιγράδι την σύζυγο του Γκοϊκοβιτς με την κόρη τους.

Λευτέρης Μίλος

Στις 8 Μαρτίου 1997 σε ηλικία 30 ετών, έφυγε από τη ζωή ο Βορειοηπειρώτης μέσος που αγαπήθηκε πολύ στη Λάρισα. Έπαιξε επίσης στον Ηρακλή. Ο Μίλος γεννήθηκε στις 2 Απριλίου του 1966 στη Δερβιτσάνη της Βορείας Ηπείρου και ξεκίνησε την καριέρα του το 1986 στην Παρτιζάνι Τιράνων.

Λίγες εβδομάδες πριν από τα 31α του γενέθλια και συγκεκριμένα τα ξημερώματα του Σαββάτου 8 Μαρτίου στις 02:45, ο Μίλος έχασε τη ζωή του, επιστρέφοντας από κέντρο διασκέδασης.

Στο 4ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Λάρισας-Νίκαιας, έχασε τον έλεγχο του Rover, με συνέπεια να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί μετωπικά με ταξί που οδηγούσε ο 26χρονος Γιώργος Σαματζής, πρώην μπασκετμπολίστας της Λάρισας. To γήπεδο της Δερβιτσάνης φέρει το όνομα του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

Ολουμπάγιο Αντεφέμι

Την επόμενη μέρα της ολοκλήρωσης του πρωταθλήματος 2010-2011, στις 18 Απριλίου 2011, ο Νιγηριανός ποδοσφαιριστής της Ξάνθης Ολουμπάγιο Αντεφέμι, σε ηλικία 25 ετών, σκοτώθηκε στην Εγνατία Οδό και συγκεκριμένα στο 162ο χλμ της εθνικής οδού Θεσαλονίκης-Καβάλας-Ξάνθης.

Ο Αντεφέμι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο ανατράπηκε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Είχε παίξει στο Ισραήλ, τη Ρουμανία και την Γαλλία πριν έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Ξάνθης, με την οποία είχε 24 συμμετοχές και 2 γκολ εκείνη τη σεζόν.

Οι αθλητές της Λάρισας

Στη Λάρισα εκτός από τον Μητσιμπόνα και τον Μίλος έχουν πενθήσει και για άλλους αθλητές. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1979, δύο μέλη της ομάδας, νεαροί και διεθνείς, είδαν το νήμα της ζωής τους να κόβεται. Οι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων, Δημήτρης Μουσιάρης και Δημήτρης Κουκουλίτσιος έχασαν την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, σε μία στροφή στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας.

Οι δύο παίκτες, έχοντας συνεπιβάτη τον επίσης συμπαίκτη τους, τον 21χρονο τότε Γιάννη Βαλαώρα (εξέτιε την στρατιωτική θητεία του κι επέστρεφε στην μονάδα), πήγαιναν οδικώς στην Αθήνα για να ενσωματωθούν με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που έδινε αγώνα στην Οδησσό με τη Σοβιετική Ένωση. Η μοίρα έπαιξε το δικό της παιχνίδι, καθώς μέσα από μία αλληλουχία συμπτώσεων και αποφάσεων, οι αθλητές ταξίδεψαν μαζί οδικώς και όχι με το αεροπλάνο ή με το τρένο όπως τους πρότειναν. Ακόμη και ο πατέρας του Κουκουλίτσιου, επαγγελματίας οδηγός ταξί, φέρεται να προσφέρθηκε να τους πάει ο ίδιος, όμως ήθελαν να ταξιδέψουν μόνοι τους.

Στις 6/10/1996 στην Εθνική οδό Ελασσόνας-Τυρνάβου σκοτώθηκε σε τροχαίο ο 25χρονος τότε Ανδρέας Ζέρμας που είχε φορέσει τη φανέλα της ΑΕΛ την τριετία 1990-93. Επιστρέφοντας από αγώνα της ομάδας του στην Ελασσόνα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του εξαιτίας και του ολισθηρού οδοστρώματος με τραγική κατάληξη.

Ο συμπαίκτης του και συνεπιβάτης του στην μοιραία διαδρομή, Παναγιώτης Περήφανος τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά ευτυχώς επέζησε.

Θλίψη στην Κοζάνη

Στις 7/9/18 τρεις παίκτες τοπικών ομάδων της Κοζάνης έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Το Ι.Χ. κινούταν από την Κοζάνη προς τον Κρόκο και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ κι έπεσε σε χωράφι.

Ο 19χρονος Ιωάννης Γιαχνίκας και ο 17χρονος Αλέξανδρος Μαυροζούμης, έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ενώ ο παίκτης των Δαναών Κοζάνης, ο 17χρονος Ζήσης Δαζάνης άφησε την τελευταία του πνοή στο χειρουργείο.

Η ενημέρωση της Τροχαίας: «Σήμερα (07-09-2018) τις πρώτες πρωινές ώρες στο 2ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Κοζάνης – Κρόκου, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος ημεδαπός με συνεπιβάτες τέσσερις ημεδαπούς, εκ των οποίων τρεις 17χρονοι και μια 16χρονη, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο και ανετράπη σε παρακείμενο αγρό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου και των δύο 17χρονων, καθώς και τον τραυματισμό του 17χρονου και της 16χρονης. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης».

Σκαφτούρος και Χατζηλάμπρου

Στις 25/6/20 σε τροχαίο δυστύχημα στη Σαντορίνη έχασε τη ζωή ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ιωνικού, Παναγιώτης Σκαφτούρος. Ήταν 34 ετών και είχε παίξει εκτός του Ιωνικού και στον Εθνικό, τον Βύζαντα Μεγάρων, το Μοσχάτο, τον Ελπιδοφόρο.

Στις 23/6/24 σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ο ποδοσφαιριστής Στάθης Χατζηλάμπρου. Ήταν 26 ετών και είχε φορέσει και τη φανέλα του Λεβαδειακού.

Ο Χατζηλάμπρου είχε αγωνιστεί επίσης στον ΠΑΟ Ρουφ και τον Πανελευσινιακό.

Άννα Πολλάτου

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό προκάλεσε και ο θάνατος της Άννας Πολλάτου σε ηλικία 30 ετών. Το 2000 αναδείχθηκε χάλκινη Ολυμπιονίκης στο Σίδνεϊ με την Εθνική ομάδα της ρυθμικής γυμναστικής, ενώ έναν χρόνο πριν ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια στην Οζάκα της Ιαπωνίας. Στις 17 Μαΐου του 2014 το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε για άγνωστους λόγους με ΙΧ φορτηγό επί της εθνικής οδού Πατρών - Πύργου, με την 31χρονη να βρίσκει ακαριαίο θάνατο.