Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ με όλες τις αντιδράσεις για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να τραγουδούν στις εξέδρες για την αγαπημένη τους ομάδα και για τα αδέρφια τους που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Η μητέρα του Χρήστου Ζέζιου, ενός από τα παιδιά που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία να χτυπάει το τύμπανο στο κέντρο του γηπέδου. Η πιο συγκινητική και συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς. Οι ουρανοί την ίδια ώρα είχαν ανοίξει...

Ακολούθησε στο χορτάρι μία ακόμα παράσταση της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου. Νίκη με 2-0 με το βουητό της Τούμπας να ξεχωρίζει στα γκολ και τα συνθήματα για τα παιδιά που έφυγαν από τη ζωή να κυριαρχούν.

Στον πάγκο ο Λουτσέσκου, που έχει και ο ίδιος το δικό του οικογενειακό θέμα με την υγεία του πατέρα του, έβλεπε ότι θα παίξει έναν ακόμα τελικό στην καριέρα του. Τον πέμπτο του με τον ΠΑΟΚ και 8ο του συλλόγου επί εποχής Ιβάν Σαββίδη.

Ο Χατσίδης να πνίγεται στην αγκαλιά των συμπαικτών του, τον πιο έμπειρων. Η χρονιά των 100 ετών, είναι αν μη τι άλλο, μία χρονιά γεμάτη έντονα συναισθήματα για τον ΠΑΟΚ. Κι αυτό που κυριαρχεί είναι η θλίψη για τις ζωές που χάθηκαν. Οι βραδιές σαν αυτή με τον Παναθηναϊκό και την πρόκριση στον τελικό, είναι για ν' αντλήσει κάθε μητέρα δύναμη απ' αυτό που αγαπούσε ο γιος της και όλοι μαζί ν' αντλήσουν δύναμη από μία μητέρα, που σηκώνει τον δικό της σταυρό.

Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ κατέγραψε όλα τα συναισθήματα.