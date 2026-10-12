ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Super League πέφτει στην Τούμπα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Καλαμάτα, με στόχο να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί.
Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να μην πέσει στην παγίδα μετά το break των εθνικών και να επιστρέψει με κέφι σε ρυθμούς πρωταθλήματος, τη στιγμή που η Μαύρη Θύελλα ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη με αποστολή να κάνει την έκπληξη και να αποφύγει την τρίτη σερί ήττα στη Super League.
Το ραντεβού των δυο ομάδων είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας (12/10) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.
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