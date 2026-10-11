Superleague, η βαθμολογία: Πώς διαμορφώνεται η κορυφή μετά τη νίκη του Ολυμπιακού!
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1
ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-0
Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0
Αρης – Βόλος Elabet 3-2
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)
H Βαθμολογία της 6ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 15
2. ΑΕΚ 14
3.Ολυμπιακός 13
4.ΠΑΟΚ 12
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5.ΟΦΗ 10
6.Άρης 10
7.Ηρακλής 9
8. Παναιτωλικός 9
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9. Κηφισιά 8
10.Αστέρας Τρίπολης 5
11.Καλαμάτα 4
12.Ατρόμητος 2
13. Λεβαδειακός 1
14. Bόλος Elabet -1
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** ΠΑΟΚ και Καλαμάτα έχουν ματς λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική (7η)
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Βόλος Elabet (5μμ)
Κυριακή 17 Οκτωβρίου
Καλαμάτα – ΟΦΗ (4μμ)
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
Κηφισιά – Αρης (8μμ)
ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)
Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ
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