Όπου υπάρχει τελικός, υπάρχει και Λουτσέσκου.

Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για το νέο «κατόρθωμα» του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στους πάγκους των ομάδων.

Το αν ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι καλός ή κακός προπονητής, θα το κρίνει η ιστορία, κατά βάση είναι θέμα υποκειμενικό. Άλλος θα πει ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής, διότι επί των ημερών του ο ΠΑΟΚ απογειώθηκε: Κατέκτησε ένα αήττητο πρωτάθλημα, δύο κύπελλα, πήρε στο χορτάρι ένα ακόμα πρωτάθλημα, το οποίο έχασε για λόγους εξωαγωνιστικούς, κατέκτησε το 2024 το πιο ανέλπιστο και «πιο μάγκικο πρωτάθλημα» στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, οδήγησε την ομάδα δύο φορές στους «8» της Ευρώπης και πάει λέγοντας…

Γενικά, το έχω ξαναγράψει, για μένα και χιλιάδες ακόμη ΠΑΟΚτσήδες ο Ραζβάν είναι -μακράν του δεύτερου- ο πιο πετυχημένος, βάσει αριθμών, νικών, τίτλων, προπονητής που έχει περάσει ποτέ από τον «ασπρόμαυρο» πάγκο στα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου. Δύσκολα θα βρεθεί άλλος να τον ξεπεράσει. Από την άλλη, οι «εχθροί» του θα μένουν στην «προβληματική», όπως τη χαρακτηρίζουν, στάση του απέναντι στο ποδόσφαιρο, αν και φέτος δεν μπορούν να του προσάψουν τίποτα κοιτάζοντας τη μέχρι τώρα συμπεριφορά του. Ο Λουτσέσκου έχει ηρεμήσει, έχει αλλάξει και αυτό βγαίνει προς τα έξω...

Προσωπικά, είμαι σίγουρος και βάζω το χέρι μου στη φωτιά για ένα πράγμα. Όχι, ότι ο ΠΑΟΚ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα ή θα κάνει το νταμπλ, που τόσο πολύ θέλει στα 100 χρόνια του, πολύ περισσότερο ότι θα κάνει μια τρελή πορεία στο Europa League (μπροστά υπάρχει το δύσκολο εμπόδιο της Θέλτα και μετά Λυών ή Άστον Βίλα).

Αυτό που ξέρω είναι ότι, με τον τρόπο του, ο Ρουμάνος έχει δημιουργήσει, όπως μόνο αυτός ξέρει, ένα περιβάλλον στο οποίο οι ποδοσφαιριστές απολαμβάνουν αυτό που κάνουν προτού, καν, μπουν να παίξουν.

Στη διπλή διαδρομή του (11 Αυγούστου 2017 – 28 Ιουνίου 2019 και 26 Μαΐου 2021 – σήμερα) ο 57χρονος (σε πέντε ημέρες έχει γενέθλια) προπονητής έχει κολλημένα ένσημα 2.409 ημερών (686+1.723) στον πάγκο του «Δικεφάλου», σε 334 αγώνες, με σημαντικό το αποτύπωμά του στις επιτυχίες της τελευταίας οκταετίας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου το έχει κάνει… συνήθεια. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ οδήγησε τον Δικέφαλο σε ακόμη έναν τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται «μετρ» των διοργανώσεων νοκ-άουτ. Με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, ο Ρουμάνος θα καθίσει για πέμπτη φορά στον πάγκο των «ασπρόμαυρων» σε τελικό Κυπέλλου, διεκδικώντας το τρίτο του τρόπαιο με τον σύλλογο μετά τις κατακτήσεις του 2018 και 2019, ενώ έχουν προηγηθεί και οι παρουσίες ως φιναλίστ το 2022 και το 2023.

Συνολικά στην Ελλάδα αυτός θα είναι ο έκτος τελικός του, καθώς είχε οδηγήσει και την Ξάνθη στον τελικό του 2014. Το πιο εντυπωσιακό όμως στοιχείο βρίσκεται στο σύνολο της διαδρομής του: μέσα σε δύο δεκαετίες προπονητικής πορείας, ο Λουτσέσκου ετοιμάζεται για τον 12ο τελικό της καριέρας του. Η αρχή έγινε στη Ραπίντ Βουκουρεστίου με δύο κατακτήσεις Κυπέλλου Ρουμανίας (2006, 2007) και ακόμη μία συμμετοχή το 2012, ενώ ακολούθησαν διεθνείς τίτλοι με την Ελ-Τζάις στο Κατάρ (Stars Cup 2013) και με την Αλ-Χιλάλ, όπου κατέκτησε το Champions League Ασίας το 2019 και το Kings Cup της Σαουδικής Αραβίας το 2020.

Όπου υπάρχει τελικός, υπάρχει και Λουτσέσκου.