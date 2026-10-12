Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών γεγονότων της ημέρας (12/10).

Δευτέρα σήμερα (12/10) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων μας προϊδεάζει για την ευρωπαϊκή εβδομάδα στην οποία μπήκαμε, καθώς το ποδόσφαιρο κυριαρχεί στο πρόγραμμα.

Βέβαια, η αρχή γίνεται με... μπάσκετ, στο YouTube του Gazzetta (11:00) όπου η ομάδα του Gazz Floor by Novibet σχολιάζει όλα όσα έγιναν στην GBL και σας βάζει σε ρυθμούς Euroleague, παρέα με τον Ιωάννη Παπαπέτρου και καλεσμένο έκπληξη.

Ακολουθούν στις 13:30 (YouTube Gazzetta) οι Galacticos by Elabet, με πολλή κουβέντα για το ντέρμπι αιωνίων της Superleague, τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον ΟΦΗ, την επικράτηση του Άρη και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα.

Στις 18:00 (Novasports Prime) λοιπόν, ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την ομάδα του Χριστοφιλέα, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ λίγο μετά (18:30, YouTube Gazzetta) έχετε ραντεβού με το Magazino Gazzetta.

Για... σβήσιμο, υπάρχει το πολύ ωραίο Κόβεντρι - Νιουκάστλ (22:00, Novaspors Premier League) για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις