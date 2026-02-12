Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου δεν γράφει μόνο για τον αγώνα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκού, αλλά καταγράφει και όλα όσα βιώνουν οι φίλοι της ομάδας σε μία εκπληκτική, ανεπανάληπτη χρονιά.

Είναι πολλά τα χρόνια της ΠΑΟΚτσήδικης καταξίωσης με τον Ιβάν Σαββίδη στην ηγεσία του Συλλόγου, αλλά ας μείνουμε σε αυτή την σεζόν και ας αρχίσουμε να μετράμε…

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1

Άρης-ΠΑΟΚ 1-1

ΠΑΟΚ-Άρης 3-1

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-1

Άρης-ΠΑΟΚ 0-0

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0

Δέκα ελληνικά ντέρμπι με απολογισμό εφτά νικών για τον ΠΑΟΚ! Δύο οι ισοπαλίες και μία μόλις ήττα! Συνολικός απολογισμός τερμάτων 16-5 για τον Δικέφαλο!

Πέρα από τα μεμονωμένα ματς που μπορεί για κάποιους να μην αποτελούν αποδείξεις δυναμικής, ο ΠΑΟΚ διεκδικεί το πρωτάθλημα, είναι στον τελικό του κυπέλλου και συνεχίζει στην Ευρώπη. Εκεί, σε ένα πιο δύσκολο επίπεδο αντιμετώπισε Λυών, Λιλ και Μπέτις και όχι μόνο τους κοίταξε στα μάτια, αλλά τους κέρδισε, ενώ από την πολύ φορμαρισμένη Λυών έχασε παίζοντας με δέκα παίκτες!

Μέσα σε όλα για τον φετινό ΠΑΟΚ συνεχίζεται η ανάδειξε και καθιέρωσε παικτών όπως ο Τσιφτσής, αλλά και οι πιο νεαροί Μύθου και Χατσίδης, που έρχονται τόσο έτοιμοι από τις ακαδημίες του, που μπορούν και να κρίνουν αγώνες ντέρμπι όπως χθες ο MVP Χατσίδης!

Ναι! Όλα αυτά ο ΠΑΟΚ με το… φτωχό ρόστερ που οι μπαλαδόφατσες περίμεναν να τερματίσει κάτω από τον Άρη για να πανηγυρίσουν ή να τα βάλουν με όσους φέρνουν ελεύθερους σαν τον… Κένι. Ποδοσφαιρικά μαθήματα από τον Οργανισμό του ΠΑΟΚ για το πώς ΧΤΙΖΕΙΣ και πώς διαχειρίζεσαι ομάδες σε κόντρα με όλους όσους ακόμη πιστεύουν ότι οι ομάδες αγοράζονται.

Μετά και από αυτό το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός ή μετά και από όόλα τα φετινά ντέρμπι, υπάρχει πρόσωπο της ομάδας που ξεχωρίζει και χωρίς αυτό το σύνολο σκορπάει; ΚΑΝΕΙΣ! Ομάδα με αρχές. Γκρουπ με νοοτροπία! Τακτικά εκπαιδευμένο να ανταποκριθεί σε ΟΛΑ τα στυλ παιχνιδιού και πνευματικά δυνατό να παθαίνει ζημιές όπως είναι και οι απώλειες παικτών, αλλά αυτό να ατσαλώνεται για να εμφανιστεί στο επόμενο ακόμη πιο δυνατό.

Το θέμα πριν το χθεσινό ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός ήταν αν οι πράσινοι που τα κατάφεραν με το ποδόσφαιρό τους στο Καραϊσκάκης, θα πετύχουν κάτι τέτοιο και κόντρα στον ΠΑΟΚ; Είναι το ίδιο το ποδοσφαιρικό σχέδιο της ομάδας του Λουτσέσκου με αυτό που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός; Ακόμη και επιβαρυμένος, ακόμη και πληγωμένος, ακόμη και χωρίς τον μοναδικό, τον μικρό μάγο Γιάννη Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το κυριαρχικό του παιχνίδι και μέσα από την μάχη θα βρει τον τρόπο για να κερδίσει!

Ο κυριαρχικός ΠΑΟΚ, η ομάδα με το ρεσιτάλ συνδυαστικού ποδοσφαίρου που αποδεικνύεται και από τον Μέσο όρο πασών που έχει πριν σκοράρει, δεν έχει «φάει» γκολ σε έξι από τα δέκα ντέρμπι που έχει δώσει! Η ομάδα που μπήκε να ανέβει το βουνό αγώνων μέσα στο Φεβρουάριο και τελικά παίρνει συνεχώς αυτοπεποίθηση κερδίζοντας τα πιο πολλά ματς και μένοντας όρθια σε απόδοση αλλά και στόχους!

Κέρδισε κάτι μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ; Πρακτικά όχι! Το πρωτάθλημα θέλει, το κύπελλο, αλλά και μία υπέρβαση στην Ευρώπη. Προς το παρόν δεν έχει καταφέρει κάτι, έστω και αν έχει βάλει γερές βάσεις. Εκείνο το σπουδαίο που κερδίζει όπως ακριβώς το ζήτησε ο Ιβάν Σαββίδης όμως, είναι η καθολική αναγνώριση από όλη την Ελλάδα, από όλους τους αντιπάλους. Όλοι μα όλοι παραδέχονται τον ΠΑΟΚ!

Στο τέλος κρίνονται τα πάντα, τον Μάιο θα κάνουμε απολογισμό αλλά είναι βέβαιο ότι και το… ταξίδι έχει την δική του αξία, την οποία τώρα απολαμβάνουν οι ΠΑΟΚτσήδες, ακόμη και μέσα στο βαρύ πένθος τους. Με απόλυτη συνέπεια συνεχίζουμε να βιώνουμε την εποχή του ΠΑΟΚ μία εποχή απόλυτης περηφάνιας για τον ασπρόμαυρο λαό.

Και τι ωραία που η φετινή ιστορική χρονιά θα φέρει και έναν τέτοιο ασπρόμαυρο τελικό με τους φίλους Κρητικούς! Ευλογία για όλους γιατί πραγματικά αξίζουμε να ζούμε τέτοιες χαρές στη ζωή μας και από το ποδόσφαιρο…