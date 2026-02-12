Ο ΠΑΟΚ είχε 16 τελικούς σε σχεδόν 90 χρόνια και με τον Ιβάν Σαββίδη στην ιδιοκτησία του μετράει ακόμα 8. Τους μισούς απ' όσους είχε.

Ο ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη στο τιμόνι, ετοιμάζεται να δώσει τον όγδοο τελικό του από το 2014 και ουσιαστικά έχει αναβιώσει τις ένδοξες στιγμές της δεκαετίας του '70.

Η παρουσία του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ σηματοδότησε μια ξεκάθαρη αλλαγή επιπέδου για τον σύλλογο, καθώς για πρώτη φορά η αγωνιστική δυναμική συνδυάστηκε με οικονομική ισχύ, επιτρέποντας στον «Δικέφαλο» να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τις μεγάλες ομάδες της Αθήνας.

Αν και ο Σαββίδης ανέλαβε τον Αύγουστο του 2012, η ουσιαστική αναδόμηση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2013. Αρχικά δόθηκε έμφαση στη διευθέτηση χρεών και εκκρεμοτήτων, ακόμη και σε επίπεδο Ακαδημίας. Την πρώτη κιόλας χρονιά της νέας εποχής, ο ΠΑΟΚ έφτασε σε τελικό Κυπέλλου (2014), όπου γνώρισε βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό. Από τότε η ομάδα εξελίχθηκε σημαντικά, ακολουθώντας ένα πιο σύγχρονο και σταθερό ποδοσφαιρικό πλάνο.

Μέχρι την έλευση Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ ζούσε κυρίως με τις μνήμες της «χρυσής» δεκαετίας του '70, όταν η γενιά του Γιώργου Κούδα κατέκτησε δύο Κύπελλα και ένα πρωτάθλημα, διεκδικώντας σταθερά τίτλους. Έπειτα από το πρωτάθλημα του 1985, ακολούθησαν δύσκολα χρόνια με διοικητικά και οικονομικά προβλήματα, ακόμη και ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

Η νέα εποχή άλλαξε τα δεδομένα. Από το 2014 έως σήμερα, ο ΠΑΟΚ μετρά επτά παρουσίες σε τελικούς Κυπέλλου (2014, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023), κατακτώντας τέσσερα τρόπαια και πετυχαίνοντας ένα νταμπλ. Τώρα στα 100 του χρόνια ο ΠΑΟΚ θα παίξει τον 8ο τελικό επί εποχής Ιβάν Σαββίδη. Σε 13 χρόνια ουσιαστικά.

Σε δέκα σεζόν από το 1970 έως το 1980 ο ΠΑΟΚ έπαιξε σε επτά τελικούς. Είχε τρεις χαμένους μέχρι το 1970 με αντιπάλους ΑΕΚ (1931), Ολυμπιακό (1951), Παναθηναϊκό (1955). Έχασε κι αυτόν με τον συμπολίτη στο Καυταντζόγλειο με 1-0 το 1970. Ακολούθησαν ακόμα έξι τελικοί. 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1978. Όλοι στην Αθήνα. Από τους έξι ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε στους δύο. Επτά τελικοί, δύο τρόπαια τη δεκαετία που ο Κούδας και οι συμπαίκτες του κοιτούσαν στα μάτια Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ.

Ακολούθησαν τρεις χαμένοι τελικοί μέχρι τα μέσα του '80. Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε το 1981 από τον Ολυμπιακό, το 1983 από την ΑΕΚ στον πρώτο τελικό που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ και το 1985 από τη Λάρισα.

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώνει ότι η εποχή Σαββίδη αποτελεί την πιο επιτυχημένη στην ιστορία του. Ο ΠΑΟΚ με αυτόν κόντρα στο ΟΦΗ θα έχει 24 τελικούς. Αν προσθέσουμε κι αυτόν που έρχεται με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό, οι 18 έγιναν στην Αττική, δύο στη Θεσσαλονίκη, τρεις στον Βόλο κι ένας ήταν διπλός.