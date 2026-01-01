Η ΑΕΛ Novibet βρίσκεται σε κάκιστη βαθμολογική θέση, με τους «βυσσινί» να ελπίζουν πως στην πρώτη πεντάδα αγώνων μέσα στο 2026 θα μπορέσουν να αναστρέψουν την κατάσταση.

Η αλήθεια είναι πως στο πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου, η ΑΕΛ Novibet δεν τα πήγε όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι της ομάδας, αλλά φυσικά και ο κόσμος. Με τον Γιάννη Πετράκη αρχικά στον πάγκο, τον Στέλιο Μαλεζά και πλέον τον Σάββα Παντελίδη, οι «βυσσινί» βρίσκονται μόλις στην 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας μαζέψει συνολικά 9 βαθμούς και κυνηγάει τους ΟΦΗ, Ατρόμητο, Αστέρα Τρίπολης που έχουν 12, 13 και 13 αντίστοιχα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα πράγματα για τους Θεσσαλούς μόνον εύκολα δεν δείχνουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σκοπεύουν να καταθέσουν τα όπλα. Με τον Παντελίδη στον πάγκο γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης προκειμένου η ομάδα να εμφανιστεί όσο γίνεται καλύτερη ειδικά στα 5 πρώτα παιχνίδια του 2026. Παιχνίδια που σε μεγάλο βαθμό μπορούν να κρίνουν αν όχι τα πάντα, σίγουρα τα περισσότερα στην μάχη της παραμονής.

Μια πεντάδα από την οποία οι «βυσσινί» πρέπει να πάρουν νίκες και βαθμούς, αν θέλουν να έχουν ελπίδες για να είναι και την επόμενη χρονιά στην Super League. Σε αυτή την πεντάδα θα αναφερθούμε, με την ΑΕΛ Novibet να έχει τρία παιχνίδια εντός έδρας και δύο εκτός, το ένα πιο σημαντικό από το άλλο, μέχρι το ματς της 21ης αγωνιστικής στο οποίο οι Θεσσαλοί θα φιλοξενηθούν από τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.

Ξεκίνημα με το μεγάλο ματς στη Νεάπολη

Το 2026 ξεκινάει με ένα μεγάλο παιχνίδι για τους Θεσσαλούς, με την ομάδα του Σάββα Παντελίδη να φιλοξενείται στις 10 Ιανουαρίου στη Νεάπολη από την Κηφισιά που έχει κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα και είναι στην 8η θέση με 18 βαθμούς. Στο ματς αυτό οι «βυσσινί» θα είναι ιδανικό να πάρουν κάτι και γιατί όχι και να κερδίσουν, από την στιγμή που ουσιαστικά αν πάρουν εισιτήρια θα είναι σαν να παίζουν εντός έδρας, αν και στο εντός έδρας του πρώτου γύρου οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με 1-1.

Το ερωτηματικό είναι το πόσοι από όσους αποκτηθούν τον Ιανουάριο θα μπορούν να είναι στη Νεάπολη, αλλά είτε παίξουν, είτε όχι, η ανάγκη για βαθμό ή βαθμούς είναι τέτοια που δεν μπορούν να μπαίνουν στην εξίσωση πιθανές απουσίες.

Ο Άρης στο AEL FC Novibet Arena ο δεύτερος αντίπαλος

Μια βδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα στις 17/1 η ΑΕΛ θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας της αγώνα. Συγκεκριμένα θα υποδεχθεί τον Άρη από τον οποίο είχε ηττηθεί με 2-1 στη Θεσσαλονίκη σε μια ακόμα αναμέτρηση στην οποία η ανάγκη για βαθμούς είναι μεγάλη. Οι «κίτρινοι» είναι στην 7η θέση με 20 βαθμούς και σίγουρα θα θελήσουν και αυτοί να πάρουν ένα καλό αποτέλεσμα στην Λάρισα, με τους «βυσσινί» όμως να μην έχουν περιθώρια για απώλειες, καθώς τα περιθώρια όπως έχουμε αναφέρει στενεύουν.

Μόνο νίκη κόντρα σε Πανσερραϊκό

Στις 24 Ιανουαρίου δεν θα διεξαχθεί απλά ένας μεγάλος τελικός για την ΑΕΛ Novibet, αλλά ένα ματς που άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη δεν υπάρχει. Οι Θεσσαλοί υποδέχονται τον Πανσερραϊκό που είναι στην τελευταία θέση με 5 βαθμούς και χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλουμε να θίξουμε τα «λιοντάρια», αν δεν κερδίσουν το συγκεκριμένο ματς, δεν γίνεται να έχουν ελπίδες παραμονής. Είναι παιχνίδι δίχως αύριο, ακόμα και αν στα δύο προηγούμενα έχουν καταφέρει να πάρουν βαθμούς, ενώ θυμίζουμε πως στις Σέρρες έχουν πετύχει και την μοναδική τους νίκη επικρατώντας με 2-0.

Και στον Βόλο μπορεί να είναι σαν να παίζουν στην Λάρισα

Ένα επίσης σημαντικό παιχνίδι, όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και γοήτρου είναι αυτό απέναντι στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στις 31 Ιανουαρίου για την 19η αγωνιστική. Αρχικά αν και εκεί οι «βυσσινί» πάρουν εισιτήρια θα είναι ουσιαστικά σαν να παίζουν εντός έδρας, ωστόσο κανείς δεν ξεχνάει πως στο πρώτο ματς που διεξήχθη στο AEL FC Novibet Arena, οι Βολιώτες νίκησαν και με το εμφατικό 5-2.

Εδώ μπαίνει και το γόητρο, καθώς στην ΑΕΛ θέλουν τη νίκη όχι μόνο για να πάρουν τους σημαντικότατους τρεις βαθμούς, απέναντι βέβαια σε μια ομάδα που κάνει εντυπωσιακό πρωτάθλημα, καθώς είναι στην 5η θέση με 25, αλλά και για να ξεπλύνει την όποια ντροπή υπήρξε από αυτή την βαριά ήττα.

Κόντρα στον Παναιτωλικό ακόμα ένα ματς χωρίς αύριο

Η πεντάδα-φωτιά κλείνει στις 7 Φεβρουαρίου, ημέρα στην οποία η ΑΕΛ θα φιλοξενήσει στην Λάρισα τον Παναιτωλικό. Ουσιαστικά μιλάμε για ακόμα ένα παιχνίδι από αυτά που είναι χωρίς αύριο, καθώς τα «καναρίνια» είναι στην 9η θέση με 15 βαθμούς και σίγουρα δεν θεωρούνται ομάδα φόβητρο παρότι στο Αγρίνιο έκαναν... περίπατο επικρατώντας των Θεσσαλών με 3-0. Με δεδομένο το ότι κλείνει και αυτή την πεντάδα αγώνων απέναντι σε βατές ομάδες, κάνει την ανάγκη για τρίποντο ακόμα πιο μεγάλη.

Συνολικά σε αυτά τα πέντε ματς, από τα οποία τα τέσσερα είναι μέσα στον Ιανουάριο και το πέμπτο είναι το πρώτο του Φεβρουαρίου, η ΑΕΛ Novibet θα πρέπει να πάρει νίκες και όχι νίκη. Αν κερδίσει τουλάχιστον δύο ματς (το ιδανικό είναι και τα τρία εντός) και πάρει βαθμό και στα υπόλοιπα μπορεί να ελπίζει για την συνέχεια. Αν δεν πάρει τα τρίποντα που χρειάζεται τότε τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα και η παραμονή θα γίνει σχεδόν απίθανη.

Τα πέντε επόμενα παιχνίδια της ΑΕΛ Novibet

16η αγωνιστική (10/1): Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet

17η αγωνιστική (17/1): ΑΕΛ Novibet – Άρης

18η αγωνιστή (24/1): ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

19η αγωνιστική (21/1): Βόλος – ΑΕΛ Novibet

20η αγωνιστική (7/2): ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός