Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέας Νταβέλης με δήλωσή του ανακάλεσε τα όσα είπε εναντίον του διαιτητή, Βασίλη Φωτιά.

Μετά τον αγώνα της ΑΕΛ Novibet με τον Πανσερραϊκό ο ιδιοκτήτης των Θεσσαλών, Αχιλλέας Νταβέλης είχε κάνει σκληρές δηλώσεις κατά του διαιτητή της αναμέτρησης αυτής, Βασίλη Φωτιά. Για τις δηλώσεις αυτές τιμωρήθηκε με πρόστιμο.

Δηλώσεις τις οποίες ο Αχιλλέας Νταβέλης ανακάλεσε αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: «...ανακαλώ πλήρως τον ισχυρισμό ότι ο κύριος Φωτιάς ενήργησε με δόλο στον αγώνα Πανσερραϊκός – Λάρισα της 2ας Μαΐου 2026, όπως επίσης ανακαλώ πλήρως τους ισχυρισμούς μου, ότι η διαιτησία του κ. Φωτιά ήταν «κατάπτυστη», προϊόν «διατεταγμένης υπηρεσίας» ή «με σκοπό να αδικηθεί και να υποβιβαστεί η Λάρισα», όπως ψευδώς δήλωσα στην παραπάνω συνέντευξή μου”, ενώ παράλληλα συμπληρώσει πως “Ζητώ συγγνώμη από τον κ. Φωτιά για όσα εσφαλμένα δήλωσα γι’ αυτόν, στην από 3 Μαΐου 2026 συνέντευξή μου».