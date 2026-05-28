ΑΕΛ Novibet: Ανακάλεσε τις δηλώσεις για Φωτιά ο Νταβέλης
Μετά τον αγώνα της ΑΕΛ Novibet με τον Πανσερραϊκό ο ιδιοκτήτης των Θεσσαλών, Αχιλλέας Νταβέλης είχε κάνει σκληρές δηλώσεις κατά του διαιτητή της αναμέτρησης αυτής, Βασίλη Φωτιά. Για τις δηλώσεις αυτές τιμωρήθηκε με πρόστιμο.
Δηλώσεις τις οποίες ο Αχιλλέας Νταβέλης ανακάλεσε αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: «...ανακαλώ πλήρως τον ισχυρισμό ότι ο κύριος Φωτιάς ενήργησε με δόλο στον αγώνα Πανσερραϊκός – Λάρισα της 2ας Μαΐου 2026, όπως επίσης ανακαλώ πλήρως τους ισχυρισμούς μου, ότι η διαιτησία του κ. Φωτιά ήταν «κατάπτυστη», προϊόν «διατεταγμένης υπηρεσίας» ή «με σκοπό να αδικηθεί και να υποβιβαστεί η Λάρισα», όπως ψευδώς δήλωσα στην παραπάνω συνέντευξή μου”, ενώ παράλληλα συμπληρώσει πως “Ζητώ συγγνώμη από τον κ. Φωτιά για όσα εσφαλμένα δήλωσα γι’ αυτόν, στην από 3 Μαΐου 2026 συνέντευξή μου».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.