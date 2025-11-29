Μετά από 7 αγωνιστικές, ο Αρης γεύτηκε ξανά το νέκταρ της νίκης στο θρίλερ του «Κλ. Βικελίδης» με την ΑΕΛ Novibet να ισοφαρίζει στο 95', αλλά ο Ντούντου στο 99' έδωσε το πολύτιμο τρίποντο! Γκολ κι ο Μορόν!

Με buzzer beater του Βραζιλιάνου Ντούντου ο Άρης επικράτησε της ΑΕΛ με 2-1 στο «Κλ. Βικελίδης» σ’ ένα απίστευτο παιχνίδι καθώς οι Θεσσαλοί είχαν ισοφαρίσει στο 94’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιάννη Πασά.

Απίστευτο κι όμως αληθινό αυτό που συνέβη στο «Κλ. Βικελίδης». Ο Άρης ήταν συντριπτικά ανώτερος, έπρεπε να είχε τελειώσει το παιχνίδι έπειτα από το 1-0 από τον Λορέν Μορόν αλλά πληρώνοντας την αφέλειά του και την αστοχία του, στο 94’ ήταν ισόπαλος με την ΑΕΛ έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιάννη Πασά στο ίδιο λεπτό! Κι εκεί ήρθε το buzzer beater από τον Ντούντου το οποίο λύτρωσε τους «κίτρινους». Η δε ΑΕΛ η οποία από το 46’ έπαιξε με παίκτη λιγότερο έφτασε κοντά στο να πάρει κάτι από το παιχνίδι αλλά δεν πήρε τίποτε.



Έτσι έπαιξαν…

Οι πολλές απουσίες διαμόρφωσαν το πλάνο του Μανόλο Χιμένεθ κι έτσι στην τετράδα της άμυνας ήταν οι στόπερ Λίντσεϊ Ροζ-Πέδρο Άλβαρο καθώς οι Τεχέρο (δεξιά), Φαντιγκά (αριστερά) ήταν οι δύο full back. Στον άξονα της μεσαίας, Κώστας Γαλανόπουλος και Ούρος Ράτσιτς ήταν οι δύο εσωτερικοί μέσοι πίσω από τον Ολίμπιου Μορουτσάν και στην επιθετική τριάδα οι Γιάννης Γιαννιώτας (αριστερά), Κάρλες Πέρεθ (δεξιά) και Λορέν Μορόν (κορυφή).

Στην ΑΕΛ, ο Στέλιος Μαλεζάς διατήρησε το 3-4-3 (σ. σ. έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι μετατράπηκε σε πεντάδα στην άμυνα) με τριάδα στην άμυνα τους Παντελάκη, Τσάκλα, Φερίγκρα καθώς οι Ουατάρα, Αποστολάκης έπαιξαν στα άκρα. Στάικος και Αντράντα ήταν στον άξονα ενώ στην επιθετική τριάδα ήταν οι Μούργος, Γκαράτε και Τούπτα.

Καταιγιστικός δίχως γκολ

Το πρώτο 25λεπτο ήταν από τα καλύτερα της χρονιάς για τον Άρη αλλά δεν εμπεριείχε γκολ. Παρότι ο Κάρλες Πέρεθ έκανε ό,τι ήθελε από τη δεξιά πλευρά έχοντας τη φοβερή ενέργεια και την εκτέλεση στο 6ο λεπτό (ο Μελίσσας απομάκρυνε σωτήρια) και μία ακόμη σχεδόν από την ίδια θέση όπου η μπάλα έφυγε λίγο έξω από την εστία της ΑΕΛ. Ο Άρης ήταν δημιουργικός και από την αριστερή πτέρυγα με πρωταγωνιστή τον Φαντιγκά ο οποίος στο 18’ σέρβιρε υπέροχα στον Μορόν αλλά ο Ισπανός βιάστηκε στην εκτέλεση και ήταν άστοχος.

Είχε επίσης τον απόλυτο έλεγχο του άξονα χάρη στον Ούρος Ράτσιτς ο οποίος μάλιστα στο 15’ έκανε την κεφαλιά (βρισκόμενος στο πρώτο δοκάρι μετά από εκτέλεση κόρνερ) αλλά ο Ροζ δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα. Στο ίδιο διάστημα, εκεί που οι «κίτρινοι» είχαν επτά τελικές φάσεις και 65% κατοχή μπάλας, η ΑΕΛ ήταν απογοητευτική στο γήπεδο. Με πολλά κενά στην άμυνα, δίχως έλεγχο των κινήσεων του αντιπάλου.

Ο Μορόν μετουσίωση την υπεροχή

Αυτό έγινε στο 28’ έπειτα από μια ακόμη ενέργεια του Πέρεθ και απόκρουση του Μελίσσα. Ο Μορόν βρέθηκε σε άδεια εστία και απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα (1-0). Εκεί η ΑΕΛ άλλαξε τακτική και φάνηκε περισσότερο ο σχηματισμός της (3-4-3) ανεβάζοντας τη γραμμή πίεσης. Στο 32’ έκανε την πρώτη τελική της με τον Τούπτα ο οποίος ζήτησε πέναλτι στο 37’ αλλά η φάση ελέγχθηκε και δεν υπήρξε κάτι μεμπτό στο μαρκάρισμα του Άλβαρο. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν γκολ στο 44’ μετά από σέντρα του Μούργου και εκτέλεση του Τούπτα το οποίο όμως ακυρώθηκε καθώς ο σκόρερ – έστω οριακά – ήταν εκτεθειμένος τη στιγμή της μεταβίβασης. Τούτο βέβαια δεν διέγραψε τις λανθασμένες αντιδράσεις του Άλβαρο, έστω κι αν στο ημίχρονο ο Άρης πήγε με προβάδισμα (1-0).

Ξεκίνημα με αποβολή

Ό,τι σχέδιο είχε η ΑΕΛ για το δεύτερο ημίχρονο διαγράφηκε στα πρώτα δευτερόλεπτα όταν ο Γκαράτε αντίκρισε για δεύτερη φορά την κίτρινη κάρτα για αγκωνιά στο πρόσωπο του Άλβαρο. Οι γηπεδούχοι είχαν αριθμητικό μειονέκτημα και είδαν τον Μορόν να χάνει σπουδαία ευκαιρία λίγα δευτερόλεπτα μετά. Στο 52’ ο Φαντιγκά μιμήθηκε τον Ισπανό καθώς απέναντι στον Μελίσσα νικήθηκε από τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ.

Ο Άρης πίεσε για το δεύτερο γκολ που θα… τελείωνε και το παιχνίδι, δεδομένων των συνθηκών, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια. Ο Στέλιος Μαλεζάς έκανε πιο επιθετική την ομάδα του με την είσοδο του Ατανάσοφ στο γήπεδο αντί του Στάικου.

Διαχείριση ο Άρης, ανήμπορη η ΑΕΛ

Από το 65’ και μετά, ο Άρης δεν είχε την ενέργεια του προηγούμενου διαστήματος, δεν ήταν επίσης τόσο πιεστικός ώστε να τελειώσει το παιχνίδι. Η ΑΕΛ επίσης δεν ήταν απειλητικοί παίζοντας με παίκτη λιγότερο. Στο 78’ ο Μελίσσας γλίτωσε την ομάδα του απομακρύνοντας την μπάλα προ του Ντούντου στην αντεπίθεση του Άρη κι ενώ ο Βραζιλιάνος δεν είχε δει τον ανενόχλητο Πέρεθ από την απέναντι πλευρά.

Με την είσοδο των Φαϊζάλ, Πασά, ο Στέλιος Μαλεζάς έπαιξε το τελευταίο του χαρτί καθώς ο Άρης – φτάνοντας στο 80ο λεπτό – δεν είχε βρει τρόπο εδραίωσης της νίκης. Στο 86’ ο Ούρος Ράτσιτς αντικαταστάθηκε αναγκαστικά. Μπαίνοντας στις καθυστερήσεις ο Ντούντου έκανε μια βιαστική εκτέλεση έχοντας μπροστά του τον Αποστολάκη.

Έγκλημα… τιμωρία, 1-1 από Πασά και λύτρωση

Ο Άρης συνέχισε να λειτουργεί με αφέλεια. Η ΑΕΛ δεν ήταν απειλητικά αλλά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και από ένα αχρείαστο φάουλ του Άλβαρο, η ΑΕΛ εκτέλεσε γρήγορα – πιάνοντας στον ύπνο την άμυνα του Άρη – ο Τούπτα μπήκε στην περιοχή και στην επαφή με τον Φαντιγκά αρχικά ο Πολυχρόνης καταλόγισε πέναλτι. Ο Πασάς σημάδεψε την αριστερή πλευρά στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα (1-1, 94’).

Κι εκεί που όλα έδειχναν να είχαν τελειώσει, στην τελευταία φάση του αγώνα ο Φαντιγκά έκανε το πλασαριστό σουτ, ο Μελίσσας απέκρουσε και ο Ντούντου με δυνατό πλασέ από εξαιρετικά πλάγια θέση έκανε το 2-1 χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Γκαράτε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους. Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Ράτσιτς, Ροζ, Μορόν (Άρης), Παντελάκης, Μούργος, Φερίγκρα, Αποστολάκης (ΑΕΛ)

MVP: Ο Κάρλες Πέρεθ έκανε το καλύτερό του φετινό παιχνίδι. Ο Ντούντου όμως έβαλε το buzzer beater.

Στο ύψος τους: Ούρος Ράτσιτς και Νοά Φαντιγκά. Ο Μελίσσας κράτησε την ΑΕΛ με τις αποκρούσεις του.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Τα άκρα της ΑΕΛ. Πελαγοδρομούσαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Κάκιστος ο Άλβαρο, ομοίως και ο Τεχέρο.

Η «γκάφα»: Ο Γκαράτε άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους.

Το «στραγάλι»: Η ΑΕΛ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι στη φάση του 37’ και στην αποβολή (με δεύτερη κίτρινη) του Γκαράτε. Ο Άρης ζήτησε πέναλτι στο 47’ υποστηρίζοντας ότι υπήρξε τράβηγμα στον Μορόν. Η διαιτησία του Πολυχρόνη είχε λάθη ενώ το γκολ της ΑΕΛ στο 37ο λεπτό ακυρώθηκε μέσω του ημιαυτόματου οφ σάιντ καθώς ήταν εκτεθειμένος ο Τούπτα.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Απίστευτο παιχνίδι. Ο Άρης ήταν συντριπτικά ανώτερος, έπρεπε να είχε τελειώσει το παιχνίδι αλλά πληρώνοντας την αφέλειά του στο 94’ ήταν ισόπαλος! Κι εκεί ήρθε το buzzer beater από τον Ντούντου! Συνολικά όμως οι «κίτρινοι» θα έπρεπε να είχαν καθαρίσει νωρίτερα απέναντι στην ΑΕΛ η οποία από το 46’ έπαιξε με παίκτη λιγότερο.



ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Ροζ, Άλβαρο, Φαντιγκά, Γαλανόπουλος, Ράτσιτς (86’ Νινγκ), Μορουτσάν (71’ Παναγίδης), Πέρεθ, Γιαννιώτας (58’ Ντούντου), Μορόν.

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Αποστολάκης, Ουατάρα (63’ Δεληγιαννίδης), Παντελάκης (81’ Πασάς), Τσάκλα, Φερίγκρα, Αντράντα (81’ Φαϊζάλ), Στάικος (63’ Ατανάσοφ), Γκαράτε, Τούπτα, Μούργος (50’ Σουρλής).