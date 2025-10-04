Ο καταιγιστικός Βόλος ήταν το απόλυτο αφεντικό στο ντέρμπι της Θεσσαλίας καθώς... σκόρπισε την AEΛ Novibet στην έδρα της με 5-2! Δυο γκολ ο Χουάνπι, από ένα Κόμπα, Λάμπρου, Τζόκα. Εντονες αποδοκιμασίες στο φινάλε για τους «βυσσινί»!

Ένας εντυπωσιακός Βόλος σκόρπισε στους πέντε ανέμους την ΑΕΛ Novibet επικρατώντας μέσα στο AEL FC Arena με 5-2. Μια τεράστια νίκη που ήταν και η τρίτη φετινή για την ομάδα του Χουάν Φεράντο. Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους όχι απλά έμειναν χωρίς νίκη για ακόμα ένα ματς, αλλά δέχθηκαν την εντός έδρας όχι ήττα αλλά συντριβή, καθώς ένα τέτοιο σκορ δεν το λες και απλή ήττα.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

O Γιώργος Πετράκης κατέβασε τη γηπεδούχο ΑΕΛ Novibet σε διάταξη 4-3-3. O Μελίσσας ήταν στην εστία, με τους Δεληγιαννίδη, Παντελάκη, Τσάκλα και Κοβάσεβιτς μπροστά του. Ατανάσοφ, Πέρες και Τούπτα τριάδα στον άξονα. Σαγκάλ - Ουάρντα εξτρέμ και φορ ο Γκαράτε.

Από την πλευρά του ο Χουάν Φεράντο παρέταξε το φιλοξενούμενο Βόλο σε σχηματισμό 4-2-3-1. Σιαμπάνης στην εστία, με τους Σόρια, Χέρμανσον, Κάργα και Φορτούνα στην άμυνα. Κόμπα - Μαρτίνες χαφ, Λάμπρου - Τζόκα εξτρέμ και ο Χουάνπι είχε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Χάμουλιτς.

Ιδανικό ξεκίνημα για Βόλο με γκολ στο 3'

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που ειδικά στο ξεκίνημά του ήταν εξαιρετικό προσφέροντάς μας πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις. Σε αυτό σημαντικό μερίδιο είχε ο Βόλος με τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν εντυπωσιακά και να καταφέρνουν μόλις στο 3' να ανοίξουν το σκορ. Συγκκκριμένα ο Λάμπρου έκανε την σέντρα από αριστερά, ο Χουάνπι με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι μετά από παρέμβαση του Μελίσσα και ο Κόμπα ανενόχλητος έκανε το 0-1.

Ισοφάρισαν με πέναλτι οι «βυσσινί»

Μετά το γκολ οι γηπεδούχοι ανέλαβαν τα ηνία, αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν εξαιρετικά επικίνδυνοι στην κόντρα. Η πίεση των παικτών του Γιώργου Πετράκη απέφερε καρπούς στο 22' με τον Ατανάσοφ να κάνει το σουτ και τον Κάργα να βρίσκει την μπάλα με το χέρι. Αρχικά ο Παπαπέτρου έδωσε κόρνερ, αλλά αφού τον κάλεσαν από το VAR και είδε την φάση αποφάσισε να δώσει πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Ατανάσοφ κάνοντας στο 22' το 1-1.

Εξαιρετικός Βόλος πήρε και πάλι προβάδισμα

Πριν καν προλάβουν να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων, οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 1-2. Συγκεκριμένα στο 25' ο Λάμπρου γύρισε στον Κόμπα, αυτός έκανε το μακρινό σουτ με τον Μελίσσα να μην διώχνει καλά και τον Χουάνπι από κοντά να δίνει εκ νέου προβάδισμα στον Βόλο. Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα έχασαν μεγάλες ευκαιρίες και για τρίτο γκολ με Σόρια και Τζόκα με το 1-2 να μένει ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα 1-2 που θα λέγαμε πως έμεινε επειδή ο Μελίσσας σταματούσε κάθε προσπάθεια των φιλοξενούμενων με τους γηπεδούχους με την σειρά τους να μην χάνουν κάποια μεγάλη ευκαιρία.

Ξεκίνημα με γκολ για την ΑΕΛ Novibet στο δεύτερο

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που ξεκίνησαν ιδανικά με τον Γκαράτε να ισοφαρίζει στο 51'. Συγκεκριμένα ο Ατανάσοφ εκτέλεσε ωραία το κόρνερ, ο Ουάρντα στο πρώτο δοκάρι έκανε την κεφαλιά προς τα πίσω και ο Αργεντινός επιθετικός να σκοράρει από κοντά και να κάνει το 2-2 μέσα σε αποθέωση.

Νέα φοβερή αντίδραση από την ομάδα της Μαγνησίας και 2-3

Και πάλι όμως πριν καν προλάβουν να πανηγυρίσουν οι παίκτες της ΑΕΛ Novibet δέχθηκαν γκολ. Οι φιλοξενούμενοι και πάλι μόλις έγινε το 2-2 αντί να κάτσουν πίσω βγήκαν όλοι μπροστά για να πάρουν και πάλι προβάδισμα και το κατάφεραν στο 55'. Συγκεκριμένα αφού άλλαξαν ωραία την μπάλα ο Χάμουλιτς έκανε το γύρισμα, ο Δεληγιαννίδης έκανε κάκιστο διώξιμο και ο Λάμπρου ανενόχλητος έκανε το 2-3.

Ο Χουάνπι το κερασάκι στην τούρτα του Βόλου

Μετά το 2-3 οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βγουν και πάλι μπροστά και να φτάνουν σε ακόμα μία ισοφάριση, αλλά όχι μόνο δεν το κατάφεραν αλλά δέχθηκαν και άλλο γκολ. Συγκεκριμένα στο 75' ο Φορτούνα έκανε ωραία προσπάθεια και γύρισμα στον Χουάνπι που με εξαιρετικό πλασέ έκανε το 2-4 πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ του στο ματς.

Ο Τζόκα διαστάσεις θριάμβου στην μεγάλη νίκη του Βόλου

Και μετά το 2-4 οι Βολιώτες συνέχισαν να πιέζουν και να ζητάνε και άλλο γκολ και κατάφεραν να το πετύχουν στο 87'. Δράστης ο Τζόκα που με μακρινό σουτ έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην ήδη μεγάλη νίκη του Βόλου με τον κόσμο να αποδοκιμάζει τους παίκτες του Γιώργου Πετράκη.

MVP: Όλος ο Βόλος, καθώς έκανε μεγάλη εμφάνιση για να φτάσει σε αυτό το θριαμβευτικό 2-5. Αλλά αν είναι να βάλουμε κάποιον αδικώντας τους υπόλοιπους θα βάλουμε τον Χουάνπι που πέτυχε δύο γκολ και αναστάτωσε πολλές φορές την άμυνα της ΑΕΛ Novibet.

Στο ύψος τους: Η ΑΕΛ Novibet διασύρθηκε με 5-2 έχοντας καλύτερο παίκτη τον Μελίσσα, αυτό τα λέει όλα. Για τους νικητές ο Λάμπρου στάθηκε και με το παραπάνω στο ύψος του όπως και ο Κόμπα.

Αδύναμος κρίκος: Ο Γιώργος Πετράκης. Οι γηπεδούχοι εμφανίστηκαν ανέτοιμοι για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι ενώ όταν έχαναν με 2-4 περίμενε μέχρι και το 87' για να κάνει αλλαγές.

Γκάφα: Οι γηπεδούχοι έκαναν γκέλα και στο δεύτερο, αλλά και στο τέταρτο γκολ, ενώ συνολικά έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο.

Στραγάλι: Σε ματς που τελείωσε με 2-5 τι να λέμε για διαιτησία; Κανένα πρόβλημα για τον Παππέτρου που έτσι και αλλιώς είχε εύκολο βράδυ.

Το ταμείο του Gazzetta:Από την μία μια τραγική ΑΕΛ Novibet και από την άλλη ένας Βόλος που... έτρωγε σίδερα με το 2-5 να τα δείχνει όλα για την εικόνα των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (86' Στάικος), Παντελάκης (46' Μπαγκαλιάνης), Τσάκλα, Κοβάσεβιτς (80' Κοσσονού, Ατανάσοφ, Πέρεθ, Τούπτα (86' Γιούσης), Σαγάλ (63' Μούργος), Ουάρντα, Γκαράτε

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (83' Ασεχνούν), Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ (83' Μπουζούκης), Τζόκα (89' Θαρθάνα), Λάμπρου (69' Μύγας), Χουάνπι, Χάμουλιτς (89' Μακνί).