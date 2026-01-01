Ξεκινάμε με τον Λιβάι Γκαρσία, με τον επιθετικό της ΑΕΚ από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο να αποχωρεί και επίσημα από την Ένωση στις 7 Φεβρουαρίου του 2025, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Ρωσία και την Σπαρτάκ Μόσχας. Μια μεγάλη μεταγραφή, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» έβαλαν στα ταμεία τους κοντά στα 20.000.000 ευρώ, ένα δηλαδή διόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Από την άλλη μιλάμε για ένα λογικό ποσό, καθώς πούλησε έναν 27χρονο επιθετικό, ο οποίος σε 160 παιχνίδια με τη φανέλα της ΑΕΚ, κατάφερε να σκοράρει 56 φορές και να δώσει 27 ασίστ. Μιλάμε για έναν κομβικότατο παίκτη, ο οποίος όμως αν κρίνουμε από την θέση της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς και τα όσα κάνει ο Λούκα Γιόβιτς, βλέπουμε πως ειδικά στο νέο πρωτάθλημα η απουσία του δεν έχει επηρεάσει και τόσο την ΑΕΚ. Όσον αφορά το τι έχει κάνει ο Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας, οι αριθμοί του μόνο κακοί δεν είναι. Συγκεκριμένα σε 33 παιχνίδια έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα 9 φορές και έχει δώσει και 3 ασίστ. Καθόλου άσχημα θα λέγαμε.

Συνεχίζουμε με τον Μπάμπη Κωστούλα, τον παίκτη που έσπασε κάθε ρεκόρ πώλησης από ελληνική ομάδα και φυσικά η μεγαλύτερη Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο μόλις 18 ετών επιθετικός, αποτέλεσε παρελθόν από τον Ολυμπιακό στις 13 Ιουνίου του 2025 υπογράφοντας ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στην Μπράιτον, με τους Πειραιώτες να βάζουν στα ταμεία τους 40.000.000 ευρώ που με τα μπόνους μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 50. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό που σίγουρα στην χώρα μας δεν το έχουμε συνηθίσει. Ο Κωστούλας έφυγε από τους «ερυθρόλευκους» έχοντας στην πρώτη ομάδα 35 συμμετοχές με 7 γκολ και 2 ασίστ. Ήταν βασικό στέλεχος της Κ19 που κατέκτησε το UEFA Youth League παίζοντας σε θ ματς και σκοράροντας 5 φορές και δίνοντας και 2 ασίστ. Ένας ποδοσφαιριστής που αν και πολύ μικρός σε ηλικία έδειξε από εξαιρετικά νωρίς το τι μπορεί να κάνει και γιαυτό άλλωστε πωλήθηκε με ένα τόσο μεγάλο ποσό. Στον φετινό Ολυμπιακό θα μπορούσε να είχε θέση και ρόλο, ειδικά αυτή την εποχή που λείπει και ο Ελ Κααμπί με το Μαρόκο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Όσον αφορά την Μπράιτον στους «γλάρους» που έχουν ένα μεγάλο ρόστερ, δεν έχει βρει ακόμα την θέση του, παίζοντας ως τώρα σε 12 παιχνίδια σε όιλες τις διοργανώσεις και σκοράροντας μία φορά.

Ένας ακόμα παίκτης που μέσα στο 2025 αποχώρησε από την Ελλάδα για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη ήταν και ο Γιώργος Λιάβας. Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν με την ίδια ευχέρεια κεντρικός αμυντικός, αμυντικός μέσος, αλλά και δεξί μπακ, μετά από μια ζωή στον Παναιτωλικό, συνεχίζει στην Πορτογαλία και την Ρίο Άβε. Μια μεταγραφή που οριστικοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου του 2025 με τους Πορτογάλους να τον ανακοινώνουν και επίσημα. Ο Λιάβας κατάφερε από τις ακαδημίες του Παναιτωλικού να φτάσει όχι μόνο να αγωνίζεται στα «καναρίνια», αλλά να γίνει και αρχηγός της ομάδας. Συνολικά στους Αγρινιώτες έπαιξε σε 151 παιχνίδια σκοράροντας 8 φορές, ενώ έδωσε και 7 ασίστ. Για την παραχώρησή του στα ταμεία της ομάδας μπήκαν 400.000 ευρώ και η αλήθεια είναι πως η απουσία του στο αμυντικό κομμάτι της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου είναι εμφανής. Όσον αφορά την Ρίο Άβε, ο Λιάβας ως τώρα έχει αγωνιστεί 15 φορές χωρίς να καταφέρει να σκοράρει, ενώ έχει δώσει και μία ασίστ. Έχει καταφέρει να βρει τον ρόλο του στη νέα του ομάδα και ελπίζει πως τα πράγματα γι' αυτόν θα πάνε ακόμα καλύτερα.

Μέσα στο 2025 έγιναν πολλές και σημαντικές πωλήσεις παικτών και μία από αυτές είναι και η παραχώρηση του Στέφανου Τζίμα στην Μπράιτον. Ο νεαρός επιθετικός που στις αρχές του νέου έτους θα κλείσει τα 20 χρόνια του, ανακοινώθηκε και επίσημα από την Μπράιτον στις 3 Φεβρουαρίου με τον ΠΑΟΚ να βάζει στα ταμεία του πάνω από 22.000.000 ποσό που μέχρι να γίνει η μεταγραφή του Κωστούλα ήταν ρεκόρ για πώληση παίκτη ελληνικής ομάδας. Ο Τζίμας αγωνιζόταν ως δανεικός στη Νυρεμβέργη μετακόμισε και τυπικά στους «γλάρους» το καλοκαίρι του 2025. Στους Γερμανούς είχε 24 συμμετοχές με 12 γκολ και 3 ασίστ, αριθμοί που του άνοιξαν την πόρτα για την Premier League. Στον ΠΑΟΚ ο νεαρός επιθετικός έπαιξε συνολικά σε 30 παιχνίδια πετυχαίνοντας 5 γκολ. Παίζοντας και ως δανεικός σε Νυρεμβέργη κανείς δεν μπορεί να πει πως η απουσία του στοίχισε στον ΠΑΟΚ, καθώς για να δοθεί στην γερμανική ομάδα πάει να πει πως δεν είχε κερδίσει θέση στην ενδεκάδα. Τέλος στην Μπράιτον ο Τζίμας έχει αγωνιστεί ως τώρα σε 12 παιχνίδια έχοντας σκοράρει 3 φορές και έχοντας δώσει και 2 ασίστ.

Ακόμα μία μεγάλη πώληση από ελληνική ομάδα στο εξωτερικό είναι αυτή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας. Οι Πορτογάλοι έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να κάνουν δικό τους τον επιθετικό και αρχηγό του Παναθηναϊκού, με το «τριφύλλι» να βάζει στα ταμεία του το ποσό των 25.000.000 ευρώ που είναι και το μεγαλύτερο στην ιστορία της ομάδας. Αν μάλιστα βάλουμε μέσα και το 25% μεταπώλησης, τότε αυτό το ποσό είναι εξαιρετικά πιθανό να ανέβει ακόμα παραπάνω. Η πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ έγινε τη 1η Σεπτεμβρίου και η αλήθεια είναι πως η απουσία του είναι αισθητή στον Παναθηναϊκό, όχι μόνο αριθμητικά, αλλά ως παρουσία, καθώς μιλάμε για τον αρχηγό της ομάδας. Συνολικά στους «πράσινους» ο 25χρονος ποδοσφαιριστής έπαιξε σε 190 παιχνίδια πετυχαίνοντας 51 γκολ και δίνοντας και 15 ασίστ. Όσον αφορά την παρουσία του στην Σπόρτινγκ, η αλήθεια είναι πως ο Ιωαννίδης έχει καταφέρει να κερδίσει θέση στην ενδεκάδα των «λιονταριών» και στα 18 παιχνίδια που έχει παίξει ως τώρα, έχει καταφέρει να πετύχει 6 γκολ και να δώσει και 3 ασίστ. Ένας παίκτης που με την ίδια ευκολία που μπορεί να σκοράρει μπορεί να δώσει και ασίστ και είναι σίγουρο πως στο μέλλον θα μας απασχολήσει πολλές φορές.

Μεγάλες αποχωρήσεις-μεταγραφές στο εξωτερικό δεν υπήρξαν μόνο με επιθετικούς και μέσους, καθώς στην σχετική λίστα υπάρχει και ένας τερματοφύλακας. Ο λόγος για τον Ντομινίκ Κοτάρσκι, με τον 25χρονο να συνεχίζει την καριέρα του στη Δανία και την Κοπεγχάγη. Μια μεταγραφή που έφερε στον ΠΑΟΚ ένα ποσό που φτάνει τα 5.000.000 ευρώ, ενώ το ακόμα πιο σημαντικό για τον «δικέφαλο του βορρά» είναι πως στο πρόσωπο του Γίρι Παβλένκα βρήκε τον άξιο αντικαταστάτη του. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά πως ο Κοτάρσκι δεν είναι μια σημαντική απουσία, καθώς καθώς μιλάμε για τον άνθρωπο που συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ, ενώ συνολικά με τους «ασπρόμαυρους» αγωνίστηκε συνολικά σε 139 παιχνίδια κρατώντας ανέπαφη την εστία του όχι για ένα και δύο, αλλά για 49 ματς, ένας αριθμός που από μόνος του λέει πολλά. Η μεταγραφή του Κοτάρσκι οριστικοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου, με τον Κροάτη τερματοφύλακα να έχει κερδίσει θέση βασικού και στους Δανούς έχοντας ήδη αγωνιστεί σε 34 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 11.

Πριν αναφέραμε πως αρχικά το ρεκόρ παίκτη που έφυγε από ελληνική ομάδα ανήκε στον Στέφανο Τζίμα πριν το σπάσει ο Μπάμπης Κωστούλας. Κάτι ανάλογο έχουμε και με την περίπτωση του Γιώργου Βαγιαννίδη με τον 24χρονο δεξιό οπισθοφύλακα να πωλείται στην Σπόρτινγκ με το ποσό ρεκόρ για τον Παναθηναϊκό που έφτανε τα 15.000.000 ευρώ και μετά ο Φώτης Ιωαννίδης να το ξεπερνάει πηγαίνοντας επίσης στην ίδια ομάδα. Η μεταγραφή του Βαγιαννίδη ολοκληρώθηκε στις 6 Αυγούστου και η αλήθεια είναι πως η απουσία του στους «πράσινους» είναι σημαντική. Μπορεί ο Καλάμπρια να είναι ένας ποιοτικός παίκτης, καθώς μιλάμε για κάποιον που έχει υπάρξει αρχηγός της Μίλαν, αλλά είναι πολλά τα παιχνίδια που λείπει η φρεσκάδα του νεαρού Έλληνα δεξιού μπακ. Όσον αφορά τους αριθμούς ο «Βάγια» έπαιξε σε 105 παιχνίδια με τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος σκοράροντας 3 φορές και δίνοντας και 5 ασίστ. Στην Σπόρτινγκ έχει καταφέρει να κερδίσει θέση βασικού και ήδη έχει παίξει σε 15 παιχνίδια έχοντας δώσει μάλιστα και 6 ασίστ, με τους Πορτογάλους να μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για την παρουσία του στο πρωτάθλημά τους.

Ο Άρης είναι από τις ομάδες που έκαναν πωλήσεις με αυτές των Μανού Γκαρθία και Σάπι Σουλεϊμάνοφ. Και οι δύο ποδοσφαιριστές πωλήθηκαν μαζί στην Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι σε μια κίνηση που έφερε στους «κίτρινους» 6.000.000 ευρώ στα ταμεία τους, ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Η διπλή αυτή μεταγραφή έγινε τον Ιανουάριο του 2025 και συγκεκριμένα στις 25 του μήνα και η αλήθεια είναι πως η απουσία τους είναι αισθητή. Ο Ισπανός είχε συνολικά 63 συμμετοχές με τους «κίτρινους» και σε αυτές σκόραρε 9 φορές και έκανε και 7 ασίστ. Ο Ρώσος από την πλευρά του είχε 51 παιχνίδια με τη φανέλα του Άρη σκοράροντας 7 φορές και δίνοντας και 5 ασίστ, νούμερα που λείπουν από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά το MLS ο Μανού Γκαρθία που αν δεν είχε τον σοβαρό τραυματισμό του θα έκανε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα με τον Άρη, έχει 29 συμμετοχές με 2 γκολ και 6 ασίστ, ενώ ο Σουλεϊμάνοφ, επίσης στην ίδια ομάδα, έχει παίξει περισσότερα παιχνίδια και συγκεκριμένα 33 έχοντας 2 γκολ και 5 ασίστ.

Εκτός από τους Γιώργο Βαγιαννίδη και Φώτη Ιωαννίδη, ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι πούλησε ακόμα έναν ποδοσφαιριστή. Ο λόγος για τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς με τον Σέρβο αμυντικό μέσο να συνεχίζει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί και τους «πράσινους» να βάζουν στα ταμεία τους ακόμα 5.000.000 ευρώ, με το ποσό να είναι ακόμα μεγαλύτερο αν βάλουμε μέσα και το συμβόλαιο ύψους 2.000.000 που είχε ο παίκτης. Η μετακίνηση του Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί οριστικοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου και η αλήθεια είναι πως ο Σέρβος είχε καταφέρει να κερδίσει την θέση του στην ενδεκάδα των «πρασίνων», έχοντας παίξει σε 50 παιχνίδια με 4 γκολ και 4 ασίστ. Ένας παίκτης που έβγαζε ποιότητα ενώ και στα στημένα απειλούσε, κάτι που φέτος λείπει από το «τριφύλλι». Όσον αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη νέα του ομάδα του 30χρονου αμυντικού μέσου, ο Μαξίμοβιτς με την Σαμπάμπ Αλ Αχλί μετράει 10 παιχνίδια χωρίς να έχει καταφέρει να σκοράρει ή να δώσει κάποια ασίστ. Επίσης σε 6 αναμετρήσεις έχει μείνει εκτός αποστολής, δείγμα του ότι η νέα του περιπέτεια δεν φαίνεται να είναι και η καλύτερη δυνατή.