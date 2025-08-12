Όπως αναμενόταν, η Ρίο Άβε ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Λιάβα, με μεταγραφή από τον Παναιτωλικό. Τριετές το συμβόλαιο του Έλληνα χαφ.

Ήταν αναμενόμενο και πλέον είναι επίσημο. Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε την αγορά του Γιώργου Λιάβα από τον Παναιτωλικό, καθώς ο Έλληνας χαφ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πορτογάλους και μάλιστα το πρωί της Τρίτης (12/8) έκανε την πρώτη του προπόνηση, υπό τις οδηγίες του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου.

O 24χρονος μεσοαμυντικός από το Αρχοντοχώρι Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί «παιδί» του Παναιτωλικού, καθώς προέρχεται από την Ακαδημία των Καναρινιών, έγινε επαγγελματίας το 2018 και αποχωρεί ως αρχηγός. Ο πολυθεσίτης Λιάβας (αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια ως χαφ, στόπερ και δεξί μπακ) φόρεσε τα κιτρινομπλέ της πρώτης ομάδας 151 φορές, σκόραρε 8 γκολ και μοίρασε 7 ασίστ. Προέρχεται από γεμάτη σεζόν με 33 εμφανίσεις, 4 γκολ και 2 ασίστ.

Τον Απρίλιο του 2024 ανανέωσε το συμβόλαιο του, ώστε να μη φύγει ως ελεύθερος από τον Παναιτωλικό και η ομάδα που τον μεγάλωσε να έχει οικονομικό όφελος, παρά το δεδομένο ενδιαφέρον που υπήρχε γι' αυτόν. Τελικά ο Έλληνας χαφ έφυγε 16 μήνες αργότερα, με τη διοίκηση του Φώτη Κωστούλα να μην κλείνει την πόρτα του εξωτερικού για ένα παιδί της ομάδας και τη Ρίο Άβε από την πλευρά της να κάνει μια πρόταση που ικανοποίησε τους Αγρινιώτες.

Φυσικά στο «Emileon» τρέχει ήδη η αναζήτηση για χαφ που θα καλύψει το κενό του Λιάβα στη μεσαία γραμμή. Για το κέντρο ο Γιάννης Πετράκης υπολογίζει στον Μιγκέλ Λουίς, στους νεαρούς Κοντούρη - Ράδο, ενώ στις 14 Αυγούστου θα έρθει στην Ελλάδα ο Κόγιτς για να ενταχθεί στους Αγρινιώτες.

Η ανακοίνωση της Ρίο Άβε

«Η Ρίο Άβε πήρε τον Γιώργο Λιάβα για τη μεσαία γραμμή.

Ο νεαρός διεθνής με την Ελλάδα υπέγραψε συμβόλαιο που ισχύει για τις επόμενες τρεις σεζόν!



Η Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SAD κατέληξε σε συμφωνία με τον Παναιτωλικό, από την Ελλάδα, για τη μόνιμη μεταγραφή του αθλητή Γιώργου Λιάβα.



Ο Γιώργος είναι ένας 24χρονος Έλληνας αμυντικός μέσος που μπορεί να αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις. Εκπροσώπησε τις ομάδες νέων της χώρας του από το επίπεδο U16 έως U21 και έχει περάσει ολόκληρη την καριέρα του, ξεκινώντας από την καριέρα του ως νέος, στον Παναιτωλικό, έναν σύλλογο στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας.



Ως βασικός στην προηγούμενη ομάδα του, έπαιξε 33 παιχνίδια, σκοράροντας 4 γκολ και δίνοντας 2 ασίστ την περασμένη σεζόν, και είναι γνωστός στον προπονητή Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, με τον οποίο έχουν συναντηθεί μερικές φορές σε ελληνικές διοργανώσεις.



Ο μέσος έχει ήδη ενταχθεί στους νέους συμπαίκτες του και ολοκλήρωσε την πρώτη του προπόνηση στη Βίλα ντο Κόντε σήμερα το πρωί, πλήρως ενσωματωμένος στην ομάδα εργασίας.



Καλώς ήρθες, Γιώργο Λιάβα!».