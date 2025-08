Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ ανακοίνωσαν το deal για Βαγιαννίδη σε ιστορική... ώρα

Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ Λισαβώνας ανακοίνωσαν από κοινού την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γιώργου Βαγιαννίδη στην... αγαπημένη ώρα των Πορτογάλων.

Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού έγινε και με τη... βούλα ο Γιώργος Βαγιαννίδης, αφού οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν, από κοινού με την Σπόρτινγκ, την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Το «τριφύλλι» θα εισπράξει συνολικά 12 εκατ. ευρώ ως φιξ ποσό για τον Έλληνα δεξιό μπακ και θα έχει λαμβάνειν κάποια ακόμα χρήματα με την μορφή μπόνους. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να διατηρήσει κι ένα ποσοστό μεταπώλησης, το οποίο θα εφαρμοστεί σε περίπτωση που τα «λιοντάρια» της Λισαβώνας πουλήσουν τον ποδοσφαιριστή, όχι σε όλο το ποσό, αλλά επί του κέρδους της (αν π.χ. η Σπόρτινγκ πουλήσει τον Βαγιαννίδη 20 εκατ., το ποσοστό αυτό θα εφαρμοστεί στα 8 εξ' αυτών που θα είναι το κέρδος της και όχι σε όλο το ποσό).

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την ομάδα της Λισαβώνας με τις απολαβές του να κυμαίνονται περίπου στα 1,2-1,3 εκατ. ευρώ.

Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ επισημοποίησαν το deal για τον Γιώργο Βαγιαννίδη σχεδόν την ίδια ώρα. Οι «πράσινοι» έβαλαν την ανακοίνωση 21:08 ώρα Ελλάδος ενώ οι Πορτογάλοι αντίστοιχα 19:06.

Αυτό δεν έγινε τυχαία και στην ουσία ο λόγος προερχόταν από την πορτογαλική πλευρά, αφού τα «λιοντάρια» της Λισαβώνας συνηθίζουν να δημοσιοποιούν τις σημαντικές τους ανακοινώσεις εκείνη την συγκεκριμένη ώρα, επειδή σχηματίζει την ημερομηνία ίδρυσης του συλλόγου τους, που είναι το 1906.

Αυτό μπορεί να συμβεί τόσο για μεταγραφές ή ανανεώσεις συμβολαίων όσο ακόμη και για την παρουσίαση της καινούργιας φανέλας του κλαμπ.

Now, Lisbon means more. It means home.



Bem-vindo a casa, Georgios Vagiannidis 🦁 pic.twitter.com/Z8xWNeiu2Z