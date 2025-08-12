Τις τελευταίες του στιγμές ως παίκτης του Παναθηναϊκού ζει ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που, σύμφωνα με τους Σέρβους, θα πουληθεί στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί με 5 εκατομμύρια ευρώ.

Στην τελική ευθεία παρουσιάζουν στη Σερβία τη μεταγραφή του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί. Ο Σέρβος μέσος αναμένεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μάλιστα φαίνεται πως θα βάλει ένα αξιόλογο ποσό στα ταμεία του για την πώλησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής Mozzart, το «τριφύλλι» αποδέχθηκε πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μαξίμοβιτς που ετοιμάζει βαλίτσες για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Επίσης, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως και ο ίδιος ο παίκτης είχε εξαιρετική πρόταση, αφού η Αλ Αχλί θα του διπλασιάσει τις απολαβές, που θα αγγίζουν πια τα 2 εκατομμύρια ετησίως. Η Mozzart αναφέρει πως ο Μαξίμοβιτς θα παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Σαχτάρ στην Πολωνία (14/08) και έπειτα θα ταξιδέψει στα ΗΑΕ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Φέτος, ο Σέρβος παίκτης έχει κάνει τρεις συμμετοχές ενώ πέρυσι έπαιξε σε συνολικά σε 46 παιχνίδια σκοράροντας τέσσερα γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ σε περισσότερα από 2.600 λεπτά.