Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επιβεβαίωσε τα νούμερα γύρω από τη μεταγραφή Ιωαννίδη, η οποία μπορεί να γεμίσει τα ταμεία του Παναθηναϊκού με 25 εκατομμύρια ευρώ. Γιγαντιαία ρήτρα 100 εκατομμυρίων στο συμβόλαιό του!

Τη μεγαλύτερη πώληση της ιστορίας του ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος άναψε το πράσινο φως για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει από το πρωί της προηγούμενης Πέμπτης (28/8) πως οι δυο ομάδες είχαν δώσει τα χέρια στο ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ, με το ρεπορτάζ να επιβεβαιώνεται πανηγυρικά!

Συγκεκριμένα η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ενημέρωσε μέσω επίσημης ανακοίνωσης πως η συμφωνία έκλεισε με ένα φιξ ποσό που ανέρχεται στα 22 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο μπορεί με τα μπόνους να ανέβει στα 25 εκατομμύρια. Παράλληλα τα Λιοντάρια τοποθέτησαν μια εκκωφαντική ρήτρα αποδέσμευσης στον Ιωαννίδη, η οποία ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ και πρακτικά εξασφαλίζει δύναμη ισχύος στους Πορτογάλους σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για την πώλησή του.

Ακολουθεί η ενημέρωση της Σπόρτινγκ:

«Η ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΝΤΕ ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, Α.Ε. (εφεξής Sporting SAD), στο πλαίσιο της υποχρέωσης πληροφόρησης που απορρέει από το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου, ανακοινώνει τα εξής στο επενδυτικό κοινό:

Η Sporting SAD κατέληξε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο (εφεξής «Παναθηναϊκός»), για την απόκτηση, με οριστική μεταβίβαση, των αθλητικών δικαιωμάτων και του 100% των οικονομικών δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη (εφεξής «Ποδοσφαιριστής»), έναντι του ποσού των 22.000.000,00 € (είκοσι δύο εκατομμυρίων ευρώ), το οποίο ενδέχεται να ανέλθει σε έξτρα 3.000.000,00 € (τρία εκατομμύρια ευρώ), βάσει της επίτευξης καθορισμένων στόχων που σχετίζονται με την απόδοση του ποδοσφαιριστή και την απόδοση της Sporting SAD. Ο Παναθηναϊκός διατηρεί επίσης δικαίωμα προτίμησης και αποζημίωσης 25% σε περίπτωση μελλοντικής μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για τρίτες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μεταγραφή, γεγονός που σημαίνει ότι η Sporting SAD δεν θα καταβάλει προμήθειες ή αμοιβές για υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Επίσης, συμφωνήθηκε ότι η Sporting SAD και ο Ποδοσφαιριστής θα υπογράψουν συμβόλαιο εργασίας πέντε (5) αθλητικών περιόδων, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2030, με ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100.000.000,00 € (εκατό εκατομμυρίων ευρώ).

Λισαβόνα, 1 Σεπτεμβρίου 2025»