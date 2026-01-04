Ο Βιθέντε Ταμπόρδα δεν έδωσε το «παρών» στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού λόγω ίωσης. Ατομικό για τους Κυριακόπουλο, Πάντοβιτς και Κοντούρη.

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε σήμερα Κυριακή (4/1) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και τουρνουά τριών ομάδων. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Κυριακόπουλος, Πάντοβιτς και Κοντούρης, ενώ απών λόγω ίωσης ήταν ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Από την άλλη, ο Σίριλ Ντέσερς συνέχισε τη θεραπεία του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

Θυμίζουμε ότι ο Νηγιριανός κατά τη διάρκεια προπόνησης με την εθνική του ομάδα υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού. Το πρόβλημα αυτό αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για δύο με τρεις μήνες, αφήνοντας τους Πράσινους με ένα σημαντικό κενό στη γραμμή κρούσης τους.