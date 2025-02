Η Μπράιτον ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφανου Τζίμα ως το 2030, με τον Έλληνα στράικερ να μένει στη Νυρεμβέργη ως δανεικός ως το τέλος της σεζόν. Στα 22,5 εκατ. ευρώ το κέρδος του ΠΑΟΚ!

Επίσημη μορφή έλαβε η μεταγραφή του Στέφανου Τζίμα στην Premier League και την Μπράιτον!

Ο Έλληνας στράικερ-wonderkid, ο οποίος έγινε πόλος έλξης για πλήθος ευρωπαϊκών ομάδων από το κορυφαίο επίπεδο χάρη στις εμφανίσεις του με τη Νυρεμβέργη στην Τσβάιτε Λίγκα (10 γκολ σε 17 εμφανίσεις), αποτελεί και τυπικά παίκτη των Γλάρων οι οποίοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του ως το 2030 για ένα ποσό της τάξης των 26 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για deal-ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο με κερδισμένο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος από το παραπάνω ποσό θα λάβει συνολικά 22,5 εκατομμύρια ευρώ: 18,5 από το ποσό της μεταγραφής συν 4 εκατομμύρια ευρώ από το ποσοστό μεταπώλησης (15%) που είχαν θέσει στους όρους μετακίνησής του στη Νυρεμβέργη.

Ο Τζίμας αναμένεται να ολοκληρώσει τη σεζόν στον γερμανικό σύλλογο ως δανεικός.

Στις δηλώσεις του για την επισημοποίηση του deal, ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χούρτσελερ δήλωσε: «Ο Στέφανος είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο, ένας σέντερ φορ με φυσική ικανότητα να σκοράρει και είμαστε απολύτως χαρούμενοι που τον αποκτήσαμε. Θα τεθεί στην ομάδα το καλοκαίρι, ενόψει της νέας σεζ΄ν, αλλά ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί του και νιώθουμε ότι έχει εντυπωσιακό μέλλον μπροστά του».

We are delighted to confirm the signing of Stefanos Tzimas from Bundesliga 2 side FC Nuremburg. 😁



The 19-year-old has signed a contract that runs until June 2030, but he will remain in Germany until the end of the season. 🤝