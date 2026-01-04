Η ανάρτηση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη.

Πένθος στον δημοσιογραφικό κόσμο, αφού σήμερα Κυριακή 4/1 ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο.

Ο Παπαδάκης υποστήριζε το τριφύλλι και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός είπε το δικό του αντίο: «Καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό Γιώργο Παπαδάκη».

Ο διάλογος με τον Δανίκα

Σε συνέντευξή του στον Δημήτρη Δανίκα και στο Protothema.gr τον προηγούμενο Μάιο, ο Παπαδάκης είχε αναφερθεί για πολλοστή φορά στην αγάπη του για τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Δ.Δ.: Εσύ τι ομάδα είσαι;

Γ.Π.: Παναθηναϊκός.

Δ.Δ.: Α, κατεστραμμένος ποδοσφαιρικά.

Γ.Π.: Το ξέρω, το ξέρω.

Δ.Δ.: Κι εγώ το ίδιο, είμαι ΑΕΚ.

Γ.Π.: Στο ποδόσφαιρο δεν αλλάζεις ομάδα. Αλλά κόμμα αλλάζεις».

Ο Παπαδάκης υπέστη έμφραγνα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως, οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, αλλά δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Η ανακοίνωση του Λαϊκού Νοσοκομείου

«Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 17:42.

Συγκεκριμένα, στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17:18 ενώ στις 17:22 έφτασε ασθενοφόρο. Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17:38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 18:26.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος».