Αποχαιρέτησε τον Μαξίμοβιτς ο Παναθηναϊκός

Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, αφού οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την παραχώρησή του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί.

Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Η αποχώρηση του Σέρβου κεντρικού μέσου απο το «τριφύλλι» οριστικοποιήθηκε την επομένη της μεγάλης πρόκρισης επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Οι «πράσινοι» αποκόμισαν 5 εκατ. ευρώ από την παραχώρησή του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και αφαίρεσαν από το μισθολόγιό τους ένα συμβόλαιο γύρω στα 2 εκατ. ευρώ. Φυσικά ο Παναθηναϊκός ήδη κινείται στην αγορά για να βρει παίκτη στην θέση του, αφού σαν καθαρό 8αρι έχει απομείνει μόνο ο Άνταμ Τσέριν στο ρόστερ του.

Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς ήρθε στο «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερος από την Χετάφε και μετά από 13,5 μήνες αποχωρεί έχοντας φορέσει την φανέλα των «πρασίνων» 50 φορές με απολογισμό 4 γκολ και 4 ασίστ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Σέρβος μέσος αποκτήθηκε ως ελεύθερος το 2024 και έγινε βασικό στέλεχος της ομάδας. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 50 συμμετοχές και τέσσερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Νεμάνια σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».