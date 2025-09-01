Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Φώτης Ιωαννίδης έγινε πλέον και επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην πιο ακριβή πώληση της ιστορίας του συλλόγου, την οποία αποκάλυψε το πρωί της προηγούμενης Πέμπτης το Gazzetta!

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποτελεί από σήμερα κι επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον πρώην, πλέον, αρχηγό του Παναθηναϊκού να κλείνει το, μέχρι τώρα, σημαντικότερο κεφάλαιο της καριέρας του. Την μεγάλη είδηση αποκάλυψε το πρωί της προηγούμενης Πέμπτης το Gazzetta!

Για να συμβεί αυτό έπρεπε τα «λιοντάρια» να καταθέσουν μία αν μη τι άλλο εντυπωσιακή προσφορά, που έφτασε τα 25 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους και βοήθησε το «τριφύλλι» να σπάσει για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια μεταγραφική περίοδο το ρεκόρ πώλησής του, μετά την πρώτη φορά που το πέτυχε και πάλι με την βοήθεια του κλαμπ της Λισαβόνας, που απέκτησε τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να διατηρήσει κι ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης ύψους 25%, που θα τον βοηθήσει να αυξήσει έτι περαιτέρω τα έσοδά του στο συγκεκριμένο deal σε περίπτωση που εκείνος τα «σπάσει» στην Πορτογαλία και πάρει ξανά μεταγραφή.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Φώτης εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2020 από τον Λεβαδειακό σε ηλικία μόλις 20 ετών, ως εκ των πλέον ταλαντούχων ποδοσφαιριστών της γενιάς του. Η εξέλιξή του ήταν ραγδαία και υποδειγματική. Από τη δεύτερη σεζόν ήταν ήδη βασικός σέντερ φορ του Τριφυλλιού και καθοριστικός για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022, αφού με δικά του γκολ στα ημιτελικά ήρθε η πρόκριση στον τελικό.

Το 2023 υπέγραψε νέο συμβόλαιο στην ομάδα, πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ουσιαστικά το χρίσμα του ηγέτη. Ακολούθησε μια ονειρεμένη σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που τον έκανε βασικό φορ της εθνικής Ελλάδας και περιζήτητο στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τελικά παρέμεινε στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας τον Νοέμβριο του 2024 νέο συμβόλαιο.

Ο αρχηγός κατέγραψε 190 συμμετοχές, σκοράροντας 51 φορές με τον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις.

Φώτη, καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Ήρθες φέρελπις, έγινες βασικός, αναντικατάστατος, αρχηγός, σύνθημα στην εξέδρα, είδωλο της νεολαίας. Εις το επανιδείν».