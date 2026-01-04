Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Άρης - Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός - Καρδίτσα και η Premier League
Πλούσιο τόσο σε ποδόσφαιρο, όσο και σε μπάσκετ το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.
Η 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL συνεχίζεται με τρεις αναμετρήσεις σήμερα. Στις 13:00 ο Κολοσσός υποδέχεται το Μαρούσι σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ Sports 1. Την ίδια ώρα, ο Άρης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά απο την ΕΡΤ2. Τέλος, στις 16:00 ακολουθεί το Παναθηναϊκός - Καρδίτσα το οποίο θα είναι live και στο ΕΡΤ2.
Στην Ισπανία, ντέρμπι στο πρωτάθλημα ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε από τη συχνότητα του Cosmote Sport 6.
Στο ποδόσφαιρο, συνεχίζεται η 20η αγωνιστική της Premier League με έξι παιχνίδια. Στις 14:30 Λιντς - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports Premier League), στις 17:00 Τότεναμ - Σάντερλαντ (Nova Sports prime), την ίδια ώρα Νιούκαστλ - Κρίσταλ Πάλας (Nova Sports 2), Έβερτον - Μπρέντφορντ (Nova Sports start) και Φούλαμ - Λίβερπουλ (Nova Sports Premier League).
Η αυλαία κλείνει με το ματς ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι στις 19:30, το οποίο θα μεταδόθεί ζωντανά από το Νοva Sports Premier League.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Κολοσσός - Μαρούσι (13:00, EPT Sports 1)
- Άρης - Ολυμπιακός (13:00, ΕΡΤ2)
- Λάτσιο - Νάπολι (13:30, Cosmote Sport 1)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (13:30, Cosmote Sport 1)
- Λιντς - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30, Νοva Sports Premier League)
- Παναθηναϊκός - Καρδίτσα (16:00, ΕΡΤ2)
- Τότεναμ - Σάντερλαντ (17:00, Nova Sports prime)
- Νιουκαστλ - Κρίσταλ Πάλας (17:00, Nova Sports 2)
- Εβερτον - Μπρέντφορντ (17:00, Nova Sports start)
- Φούλαμ - Λίβερπουλ (17:00, Nova Sports Premier League)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μπέτις (17:15, Nova Sports 1)
- Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι (19:30, Nova Sports Premier League)
