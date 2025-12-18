Μετά την ολοκλήρωση της League Phase στο Κύπελλο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα έχουν πολλά σπουδαία ματς μέχρι μέσα Φεβρουαρίου. Πιο άνετη η ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός 4ος και ο ΠΑΟΚ 8ος και πλέον είναι στο ίδιο μονοπάτι μέχρι τον τελικό, παρέα με τον Άρη! Με το Champions League και το Europa League πλέον ζορίζει η κατάσταση και για τους τρεις πρώτους.

Οι συγκεκριμένες ομάδες έχουν πολλές πιθανότητες να συναντηθούν μεταξύ τους τόσο στα προημιτελικά, όσο και στα ημιτελικά. Αν προσθέσουμε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και τα ντέρμπι στη Super League, τότε το πρόγραμμα μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου είναι πραγματικά ένα βουνό. Η ΑΕΚ αντίθετα είναι σαφώς πιο άνετη.

Ο Ολυμπιακός αν περάσει ο ΠΑΟΚ και στη συνέχεια τον αποκλείσει ενδέχεται να παίξει ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Οι Πειραιώτες ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε δύο εβδομάδες μπορεί να παίξουν τρεις φορές με τον Παναθηναϊκό κι ενδιάμεσα έχουν σίγουρα ματς με Άγιαξ και ΑΕΚ! Όλα αυτά τη στιγμή που για ένα διάστημα μπορεί να στερηθούν τον Ελ Καμπί, διότι το Μαρόκο είναι στα φαβορί. Ο ημιτελικός του Κόπα Άφρικα είναι στις 14/1 και ο τελικός στις 18/1. Ο Ολυμπιακός να θυμίσουμε ότι έχει να παίξει κι έναν τελικό με τον ΟΦΗ που θα κρίνει τον τίτλο του Super Cup. Είναι ένας τίτλος, όπως και να έχει.

Το ίδιο, σε ό,τι αφορά το Κόπα Άφρικα, ισχύει φυσικά για τον Παναθηναϊκό με Ντέσερς και Λαφόν, αν προχωρήσουν οι εθνικές τους ομάδες. Νιγηρία κι Ακτή Ελεφαντοστού, αντίστοιχα. Το τριφύλλι μπορεί να έχει ματς στο Κύπελλο με Άρη, τρία ματς με τον Ολυμπιακό ή έστω ένα ντέρμπι αιωνίων και δύο μάχες στα ημιτελικά με ΠΑΟΚ. Σ' αυτά προσθέστε ντέρμπι με την ΑΕΚ και Φερεντσβάρος, Ρόμα!

Ο ΠΑΟΚ έχει έναν Γολγοθά. Έχει τον Ατρόμητο, που κρίνει έναν στόχο και μετά αν περάσει τον Ολυμπιακό εκτός. Μέχρι 15/2 έχει να παίξει σίγουρα με τις ισχυρές Μπέτις, Λυών στο Europa League, ντέρμπι με Άρη και ΑΕΚ! Αν περάσει τον Ολυμπιακό θα έχει δύο ματς με τον Παναθηναϊκό ή με τον Άρη, ανάλογα ποιος θα βρεθεί στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Να σημειωθεί ότι όπως μπορεί να γίνουν τρία ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, έτσι μπορεί να συμβεί και για τους Θεσσαλονικείς! Τρία ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης σε μία εβδομάδα, διότι στις 8 Φεβρουαρίου 2026, για την 20ή αγωνιστική έχουν οριστεί οι αγώνες Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και Άρης - ΠΑΟΚ!

Η ΑΕΚ είναι η κερδισμένη, διότι δεν έχει Ευρώπη στην παρούσα φάση (αν τερματίσει στην 8άδα) μέχρι τις 12-13 Μαρτίου! Ο Άρης επίσης δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γι' αυτό δεν αναφερόμαστε ξεχωριστά στο πρόγραμμά τους. Η ΑΕΚ, μάλιστα, στο Κύπελλο δεν μπορεί να βρει κανέναν από τους μεγάλους μέχρι τον τελικό!

Αναλυτικά το πρόγραμμα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Στεκόμαστε στα ντέρμπι, την Ευρώπη κι όσα κρίνουν πρόκριση στο Κύπελλο. Φυσικά με την προϋπόθεση να μην υπάρξουν εκπλήξεις αρχικά από Ατρόμητο και Παναιτωλικό, με «θύματα» ΠΑΟΚ και Άρη, αντίστοιχα. Με αστερίσκο αναφέρονται τα εκτός έδρας ματς.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

3/1: ΟΦΗ* (Τελικός Super Cup)

13-14-15: ΠΑΟΚ (προημιτελικά)

20/1: Λεβερκούζεν (CH.L.)

28/1: Άγιαξ* (CH.L.)

1/2: ΑΕΚ*

3-4-5/2: Παναθηναϊκός* ή Άρης* (ημιτελικά)

8/2: Παναθηναϊκός

10-11-12/2: Παναθηναϊκός ή Άρης (ημιτελικά)

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

13-14-15/1: Άρης (προημιτελικά)

18/1: ΑΕΚ*

22/1: Φερεντσβάρος* (E.L.)

29/1: Ρόμα (E.L.)

3-4-5/2: Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ (ημιτελικά)

8/2: Ολυμπιακός

10-11-12/2: Ολυμπιακός* ή ΠΑΟΚ* (ημιτελικά)

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

6-7-8/1: Ατρόμητος (playoffs)

13-14-15/1: Ολυμπιακός* (προημιτελικά)

22/1: Μπέτις (E.L.)

29/1: Λυών* (E.L.)

13-14-15/1: Ολυμπιακός (προημιτελικά)

3-4-5/2: Παναθηναϊκός* ή Άρης* (ημιτελικά)

8/2: Άρης*

10-11-12/2: Παναθηναϊκός ή Άρης (ημιτελικά)

15/2: ΑΕΚ

Η League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας ολοκληρώθηκε, λοιπόν, αλλά θα μας απασχολήσει και πάλι πολύ σύντομα, μετά την τελευταία αγωνιστική της Super League για το 2025.

Τα playoffs θα γίνουν το τριήμερο 6-7-8 Ιανουαρίου και την αμέσως επόμενη εβδομάδα τα προημιτελικά, όπου μπορεί να υπάρξουν δύο ντέρμπι. Εφόσον Ατρόμητος και Παναιτωλικός δεν κάνουν τις εκπλήξεις στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο πιθανά ντέρμπι είναι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και Παναθηναϊκός - Άρης στη Λεωφόρο.

Ο Ολυμπιακός θα περιμένει πλέον στο γήπεδό του τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Ατρόμητος, ενώ η ΑΕΚ τον νικητή της αναμέτρησης ΟΦΗ - Αστέρας Aktor και ο Παναθηναϊκός τον νικητή του αγώνα Άρης - Παναιτωλικός. Ο δεύτερος Λεβαδειακός θα παίξει εντός με τον Βόλο ή την Κηφισιά.

Να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ τερμάτισε κάτω από τον Βόλο, αν και οι δύο ομάδες έχουν γκολ 10-7, διότι το επόμενο κριτήριο είναι η εκτός έδρας επίθεση και ο Βόλος έχει 3 γκολ, ενώ ο Δικέφαλος πέτυχε 2.

Με την ολοκλήρωση της League Phase Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός είναι στο ίδιο μονοπάτι και πλέον οι δύο εκ των τριών θα βρεθούν στα προημιτελικά. Αν φυσικά δεν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από τον Ατρόμητο και μετά ο Ολυμπιακός από τους Περιστεριώτες.

Κερδισμένη ασφαλώς είναι η ΑΕΚ, η οποία δεν μπορεί να βρει στον δρόμο της μέχρι τον τελικό κάποιον από τους μεγάλους!

Οι ημερομηνίες στα νοκ άουτ

Play - offs

Θα γίνουν στις 6-7-8 Ιανουαρίου. Είναι μονά τα ματς, στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 5-8. Χωρίς παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας.

Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.

Τα ζευγάρια ανάλογα με την κατάταξη του League Phase

5ος-12ος: Άρης - Παναιτωλικός

6ος-11ος: ΟΦΗ - Αστέρας Aktor

7ος-10ος: Βόλος - Κηφισιά

8ος-9ος: ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase (5-8 και φιλοξενούμενες αυτές που τερμάτισαν στις θέσεις 9-12)

Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι

Προημιτελικοί

Είναι μονά τα ματς και θα διεξαχθούν το τριήμερο 13-14-15 Ιανουαρίου.

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:

Ολυμπιακός - νικητής του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (8ος-9ος)

Λεβαδειακός - νικητής του ζευγαριού Βόλος - Κηφισιά (7ος-10ος)

ΑΕΚ - νικητής του ζευγαριού ΟΦΗ - Αστέρας Aktor (6ος-11ος)

Παναθηναϊκός - νικητής του ζευγαριού Άρης - Παναιτωλικός 5ος-12ος

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Θα διεξαχθούν 3-4-5 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου.

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος - Παναθηναϊκός/Άρης/Παναιτωλικός

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Βόλος/Κηφισιά - ΑΕΚ/ΟΦΗ/Αστέρας Aktor

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό

Η τελευταία αγωνιστική

17 Δεκεμβρίου

Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2

Ολυμπιακός - Ηρακλής 6-0

ΠΑΟΚ - Μαρκό 4-1

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 18-3 12

2. Λεβαδειακός 10-3 12

3. ΑΕΚ 6-1 12

4. Παναθηναϊκός 6-2 12

------------------------------------------

5. Άρης 6-2 10

6. ΟΦΗ 7-3 9

7. Βόλος 10-7 7

8. ΠΑΟΚ 10-7 7

------------------------------------------

9. Ατρόμητος 7-5 7

10. Κηφισιά 4-4 5

11. Αστέρας Τρίπολης 7-4 4

12. Παναιτωλικός 5-4 4

------------------------------------------

13. Ηρακλής 2-9 4

14. Καλλιθέα 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. Μαρκό 4-10 1

17. ΑΕΛ Novibet 4-9 1

18. Καβάλα 3-8 1

19. Ηλιούπολη 1-10 0

20. Αιγάλεω 1-13 0

Κριτήρια ισοβαθμίας