Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, η Αλ Ιτιχάντ κάνει «χρυσό» τον Σοφιάν Άμραμπατ προκειμένου να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ, η Αλ Ιτιχάντ προσφέρει ένα άκρως δελεαστικό ποσό στη Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του Σοφιάν Άμραμπατ, που μονίμως συνδέεται με τον Ολυμπιακό.

Πιο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ αναφέρει πως η ομάδα της Saudi Pro League έχει καταθέσει πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ στον σύλλογο της ασιατικής πλευράς της Πόλης και ένα ελκυστικό πακέτο ετήσιων αποδοχών για τον ίδιο τον παίκτη.

Πλέον, όπως όλα δείχνουν η απόφαση ανήκει καθαρά στον διεθνή Μαροκινό μέσο και στον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης. Υπενθυμίζεται πως το όνομα του Αφρικανού αθλητή έχει απασχολήσει αρκετές φορές τον Ολυμπιακό, αφού ο αδερφός του Νόρντιν Άμραμπατ -που αγωνίστηκε με τα χρώματα της ΑΕΚ- αποτελεί διακαή πόθο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.