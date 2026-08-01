Αλ Ιτιχάντ: Στρώνει χαλί... εκατομμυρίων για τον Σοφιάν Άμραμπατ
Σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ, η Αλ Ιτιχάντ προσφέρει ένα άκρως δελεαστικό ποσό στη Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του Σοφιάν Άμραμπατ, που μονίμως συνδέεται με τον Ολυμπιακό.
Πιο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ αναφέρει πως η ομάδα της Saudi Pro League έχει καταθέσει πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ στον σύλλογο της ασιατικής πλευράς της Πόλης και ένα ελκυστικό πακέτο ετήσιων αποδοχών για τον ίδιο τον παίκτη.
Πλέον, όπως όλα δείχνουν η απόφαση ανήκει καθαρά στον διεθνή Μαροκινό μέσο και στον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης. Υπενθυμίζεται πως το όνομα του Αφρικανού αθλητή έχει απασχολήσει αρκετές φορές τον Ολυμπιακό, αφού ο αδερφός του Νόρντιν Άμραμπατ -που αγωνίστηκε με τα χρώματα της ΑΕΚ- αποτελεί διακαή πόθο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
🚨#Fenerbahçe Al Ittihad have submitted a €12M bid for Sofyan Amrabat, offering an attractive salary package.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 1, 2026
📌 Decision now rests with Fenerbahçe and the Moroccan midfielder. https://t.co/9j4v7KxeiO pic.twitter.com/UWMwMZWrIW
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.