Ελ Αραμπί: Ο Ποντένσε τον τρόλαρε για το πράσινο κασκόλ!
Ο Ντάνιελ Ποντένσε υπήρξε συμπαίκτης με τον Ελ Αραμπί στον Ολυμπιακό. Μαζί κατέκτησαν το Conference League, είχαν εξαιρετικές σχέσεις και τις διατηρούν.
Ο Πορτογάλος μέσος ενημερώθηκε φυσικά για την απόφαση του 39χρονου Μαροκινού να συνεχίσει την καριέρα του στη Μαρκό, η οποία φοράει πράσινα.
Ο Ποντένσε βρήκε έτσι την ευκαιρία να πειράξει τον πρώην συμπαίκτη του. Ανέβασε το βίντεο με τον Ελ Αραμπί να έχει ένα πράσινο κασκόλ και σχολίασε: «Γιουσέφ Ελ Αραμπί δεν το έκανες αυτό!». Είχε επίσης ιμότζι να είναι εξοργισμένος και να κρατάει το κεφάλι του!
Δείτε το στόρι του Ποντένσε
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