Ο Ντάνιελ Ποντένσε... καυτηρίασε την πράσινη εμφάνιση του Ελ Αραμπί με το κασκόλ της Μαρκό.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε υπήρξε συμπαίκτης με τον Ελ Αραμπί στον Ολυμπιακό. Μαζί κατέκτησαν το Conference League, είχαν εξαιρετικές σχέσεις και τις διατηρούν.

Ο Πορτογάλος μέσος ενημερώθηκε φυσικά για την απόφαση του 39χρονου Μαροκινού να συνεχίσει την καριέρα του στη Μαρκό, η οποία φοράει πράσινα.

Ο Ποντένσε βρήκε έτσι την ευκαιρία να πειράξει τον πρώην συμπαίκτη του. Ανέβασε το βίντεο με τον Ελ Αραμπί να έχει ένα πράσινο κασκόλ και σχολίασε: «Γιουσέφ Ελ Αραμπί δεν το έκανες αυτό!». Είχε επίσης ιμότζι να είναι εξοργισμένος και να κρατάει το κεφάλι του!

Δείτε το στόρι του Ποντένσε