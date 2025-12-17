Αν οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός προκριθούν στον ημιτελικό του Κυπέλλου θα δούμε τρία παιχνίδια ανάμεσα στους «αιώνιους αντιπάλους» μέσα σε 7 ημέρες.

Θα «βαρεθούμε» να βλέπουμε παιχνίδια ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αν οι δύο «αιώνιοι» καταφέρουν να προκριθούν στον ημιτελικό του Κυπέλλου. Οι «πράσινοι» επικρατώντας με 2-1 της Καβάλας εκτός έδρας τερμάτισαν στην τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, κάτι που θα κάνουν και οι «ερυθρόλευκοι» καθώς προηγούνται στο ημίχρονο του Ηρακλή με 4-0.

Αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη είναι εξαιρετικά πιθανό οι δύο «αιώνιοι» να βρεθούν όπως αναφέραμε στον ημιτελικό. Αν αυτό γίνεται τότε θα παίξουν τρία παιχνίδια μέσα σε 7 ημέρες, προσφέροντάς μας μεγάλες συγκινήσεις.

Συγκεκριμένα ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί είτε στις 3, είτε στις 4 Φεβρουαρίου στην Λεωφόρο. Στις 7 Φεβρουαρίου θα έχουμε τον αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα στις δύο ομάδες στο «Καραϊσκάκης», ενώ στις 10 ή τις 11 του ίδιου μήνα θα υπάρξει η ρεβάνς επίσης στο Φάληρο. Μια βδομάδα γεμάτη ντέρμπι «αιωνίων», αν ξαναλέμε δεν υπάρξει κάποια έκπληξη και οι δύο ομάδες βρεθούν στον ημιτελικό.