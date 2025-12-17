Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τρία ντέρμπι «αιωνίων» σε 7 ημέρες αν προκριθούν στον ημιτελικό!
Θα «βαρεθούμε» να βλέπουμε παιχνίδια ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αν οι δύο «αιώνιοι» καταφέρουν να προκριθούν στον ημιτελικό του Κυπέλλου. Οι «πράσινοι» επικρατώντας με 2-1 της Καβάλας εκτός έδρας τερμάτισαν στην τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, κάτι που θα κάνουν και οι «ερυθρόλευκοι» καθώς προηγούνται στο ημίχρονο του Ηρακλή με 4-0.
Αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη είναι εξαιρετικά πιθανό οι δύο «αιώνιοι» να βρεθούν όπως αναφέραμε στον ημιτελικό. Αν αυτό γίνεται τότε θα παίξουν τρία παιχνίδια μέσα σε 7 ημέρες, προσφέροντάς μας μεγάλες συγκινήσεις.
Συγκεκριμένα ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί είτε στις 3, είτε στις 4 Φεβρουαρίου στην Λεωφόρο. Στις 7 Φεβρουαρίου θα έχουμε τον αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα στις δύο ομάδες στο «Καραϊσκάκης», ενώ στις 10 ή τις 11 του ίδιου μήνα θα υπάρξει η ρεβάνς επίσης στο Φάληρο. Μια βδομάδα γεμάτη ντέρμπι «αιωνίων», αν ξαναλέμε δεν υπάρξει κάποια έκπληξη και οι δύο ομάδες βρεθούν στον ημιτελικό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.