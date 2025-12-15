Θρήνος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη
Θρήνος για τον Έλληνα εφοπλιστή και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Ερινήνη.
Απεβίωσε σήμερα στην οικία της η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Η είδηση έχει σκορπίσει ανείπωτη θλίψη στον διοικητικό ηγέτη του Ολυμπιακού, στους οικείους και τους φίλους της οικογένειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.
@Photo credits: eurokinissi