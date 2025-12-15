Ο τεχνικός του Άρη Μανόλο Χιμένεθ έδειξε τον σεβασμό του στον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αντίπαλοι για δέκατη φορά.

Δύο Ισπανοί στην Ελλάδα, που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους. Δύο τεχνικοί που τρέφουν εκτίμηση ο ένας για τον άλλον.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο τεχνικός του Άρη Μανόλο Χιμένεθ είχαν την ευκαιρία να τα πουν ξανά, σε μικρό χρονικό διάστημα, μετά το ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης». Αυτή τη φορά στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Χιμένεθ και ο Μεντιλίμπαρ μετρούν πλέον στις μεταξύ τους αναμετρήσεις από τρεις νίκες, ενώ τέσσερα ματς έληξαν ισόπαλα με αυτό της Κυριακής.

Στην αρχή οι δύο προπονητής χαιρετήθηκαν και αγκαλιάστηκαν. Το φινάλε της αναμέτρησης είχε μία ακόμα ιδιαίτερη στιγμή.

Ο Μανόλο Χιμένεθ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο αγκαλιασμένοι, αποτυπώνοντας τον αμοιβαίο σεβασμό που τους ενώνει εδώ και χρόνια.

Οι δύο Ισπανοί προπονητές έχουν χτίσει τη σχέση τους μέσα από τις μεταξύ τους μονομαχίες στην Ισπανία και πλέον τη συνεχίζουν και στα ελληνικά γήπεδα.

Τη Δευτέρα, λοιπόν, ο Χιμένεθ προχώρησε στην εξής ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram: «Πάντα χαίρομαι να σε βλέπω και να σε αγκαλιάζω». Και τη συνόδευσε με τη φωτογραφία που αποχωρούν αγκαλιασμένοι προς τα αποδυτήρια.