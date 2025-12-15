Ομάδες της Super League και η Λίγκα εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον Βαγγέλη Μαρινάκη για την απώλεια της μητέρας του, Ειρήνης.

Η οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη και ο «οργανισμός» του Ολυμπιακού πενθούν για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη. Η Stoiximan Super League και ομάδες του πρωταθλήματος εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον πρόεδρο της Λίγκας και ιδιοκτήτη της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Super League

«Σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Προέδρου Ευάγγελου Μαρινάκη, για την απώλεια της μητέρας του».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και πρόεδρο του Δ.Σ. της Super League, Βαγγέλη Μαρινάκη, για την απώλεια της μητέρας του.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή για τον ίδιο, την οικογένεια και τους οικείους τους».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Κηφισιά

«Η ΠΑΕ Κηφισιά εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη για την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας».