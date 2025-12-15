Νότιγχαμ Φόρεστ: Η συλλυπητήρια ανακοίνωσή της για τον θάνατο της μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη
Στο πένθος βυθίστηκαν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η οικογένειά του, που θρήνησαν μια μεγάλη απώλεια. Η μητέρα του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Ειρήνη, άφησε την τελευταία της πνοή, σκορπώντας απέραντη θλίψη στην οικογένεια, τους οικείους και τους φίλους της.
Τη στήριξή της στον Βαγγέλη Μαρινάκη, εκτός από τον Ολυμπιακό, εξέφρασε και η Νότιγχαμ Φόρεστ. «Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή και βαθιά μας συλλυπητήρια στον Ευάγγελο Μαρινάκη και την οικογένειά του για την πολύ θλιβερή είδηση της απώλειας της αγαπημένης του μητέρας, Ειρήνης.Οι σκέψεις μας και η θερμή μας συμπαράσταση είναι με τον κ. Μαρινάκη και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της στα social media η αγγλική ομάδα, ούσα στο πλευρό του ιδιοκτήτη της σε αυτή τη λυπητερή στιγμή της ζωής του.
Everyone at Nottingham Forest Football Club extends its deepest condolences to Evangelos Marinakis and his family following the very sad news of the passing of his beloved mother, Irini.— Nottingham Forest (@NFFC) December 15, 2025
Our thoughts and heartfelt sympathies are with Mr Marinakis and his loved ones at this… pic.twitter.com/bUBJZPKKNc
