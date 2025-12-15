Στο πλευρό του Βαγγέλη Μαρινάκη στάθηκε η Νότιγχαμ Φόρεστ με ανακοίνωσή της για τον θάνατο της μητέρας του ιδιοκτήτη της.

Στο πένθος βυθίστηκαν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η οικογένειά του, που θρήνησαν μια μεγάλη απώλεια. Η μητέρα του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Ειρήνη, άφησε την τελευταία της πνοή, σκορπώντας απέραντη θλίψη στην οικογένεια, τους οικείους και τους φίλους της.

Τη στήριξή της στον Βαγγέλη Μαρινάκη, εκτός από τον Ολυμπιακό, εξέφρασε και η Νότιγχαμ Φόρεστ. «Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή και βαθιά μας συλλυπητήρια στον Ευάγγελο Μαρινάκη και την οικογένειά του για την πολύ θλιβερή είδηση της απώλειας της αγαπημένης του μητέρας, Ειρήνης.Οι σκέψεις μας και η θερμή μας συμπαράσταση είναι με τον κ. Μαρινάκη και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της στα social media η αγγλική ομάδα, ούσα στο πλευρό του ιδιοκτήτη της σε αυτή τη λυπητερή στιγμή της ζωής του.