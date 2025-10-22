Ολυμπιακός: Οι τέσσερις εποχές που, πλέον, πρέπει να ζήσει σε μία εβδομάδα

Ο Ολυμπιακός έζησε με την ΑΕΛ Novibet την άνοιξη, με τη Μπαρτσελόνα το φθινόπωρο και το βαρύ χειμώνα και τώρα με την ΑΕΚ θέλει να περάσει στο καλοκαίρι! Ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ γράφει για τις τρεις εποχές που έχουν ζήσει και την τέταρτη στην οποία θέλουν να περάσουν στο Λιμάνι!

Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες περνώντας από τη Λάρισα με 2-0 χάρη στα τέρματα του Ελ Καμπί.

Ο Μεντιλίμπαρ, μπορεί να μην έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του, αλλά οι ερυθρόλευκοι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είδα την... άνοιξε με την επιστροφή τους στις νίκες.

Φθινόπωρο και βαρύς χειμώνας στη Βαρκελώνη

Και πάμε τώρα στο μεγάλο ραντεβού με τη Μπαρτσελόνα. Μία εξ αρχής εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Ακόμα ένας αγώνας, στον οποίο ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ είδε τον αντίπαλο στα μάτια.

Στάθηκε όρθιος ως την άδικη αποβολή του Σαντιάγο Έσε και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε υψηλούς ρυθμούς όντας στο ίδιο γήπεδο με γίγαντες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αν το 2-0 στο Emirates είναι κολακευτικό. το να είσαι στο 2-1 με τη Μπαρτσελόνα μέχρι το 68' και με παίκτη λιγότερο, μπορεί να χαρακτηριστεί και κατόρθωμα.

Ο Σνάιντερ στο 54' είδε κόκκινη σε φάση που αρχικά έγινε φάουλ στον Εσε. Ο Αργεντινός αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη. Σας εξηγήσαμε το λόγο που δεν μπορούσε να επέμβει ο VAR.

Ο Ελβετός ρέφερι πήγε τον Ολυμπιακό από το φθινόπωρο στο βαρύ χειμώνα. Η ομάδα αποσυντονίστηκε εντελώς. Πνευματικά και σωματικά, οι ερυθρόλευκοι άρχισαν να παραδίδονται στην κλάση και στην ποιότητα των παικτών της Μπαρτσελόνα και το σκορ έγραψε 6-1.

Στην ουσία είδαμε να διαδραματίζονται στο Μονζουίκ δύο παιχνίδια:

Το ένα ήταν μέχρι την αποβολή, όπου οι νταμπλούχοι Ελλάδας έπαιζαν ένα ματς, στο οποίο πέρα από την αντίδραση με το γκολ του Ελ Καμπί, έβλεπες μια ομάδα πιστή στις ποδοσφαιρικές της αρχές να διεκδικεί τις δικές της ευκαιρίες. Δεν λέμε ότι αν δεν ήταν η αποβολή, ο Ολυμπιακός δεν θα έχανε. Σίγουρα, όμως, δεν θα γινόταν αυτό που εξελίχθηκε στην πορεία. Ενα... δεύτερο ματς, όπου το μόνο που θύμιζε Ολυμπιακό ήταν η φωνή του κόσμου στις εξέδρες.

Πόσο άδικη ήταν η κόκκινη; Το να βλέπεις τον Μεντιλίμπαρ να μιλάει για διαιτησία κι όχι για τα δικά του λάθη ή των παικτών του κάτι λέει από μόνο του. Μάλιστα, ο Ρομπέρτο Ροσέτι, πρόεδρος της επιτροπής διαιτητών της UEFA, ήταν παρατηρητής διαιτησίας στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (6-1). Όπως προκύπτει από μεριάς Ολυμπιακού μπήκε εμφανώς εκνευρισμένος στα αποδυτήρια των διαιτητών μετά την εικόνα που είχε ο Ελβετός Σνάιντερ και τις αποφάσεις του στο παιχνίδι του Μονζουίκ.

Το "Χ"... βράζει με τις αποφάσεις του Ελβετού διαιτητή, ο Ντάνι Γκαρθία είπε ότι δεν έχει ξαναδεί να δίνεται κόκκινη σαν αυτή στον Εσε και ακόμα - ακόμα ο ισπανικός Τύπος κατακεραύνωσε τον Σνάιντερ.

Και τώρα, να βρει το καλοκαίρι του με την ΑΕΚ

Τώρα ο Ολυμπιακός καλείται να ξεπεράσει το σοκ και να παρουσιαστεί την Κυριακή απέναντι στην ΑΕΚ πανέτοιμος. Κι ο αντίπαλος δεν προέρχεται από καλό φεγγάρι. Η ήττα από τον ΠΑΟΚ αλλά κι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτός έχει φέρει προβληματισμό στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο.

Η ομάδα του Πειραιά, ωστόσο, καλείται να κοιτάξει μονάχα την... καμπούρα της. Να ορθώσει το ανάστημά της και να πάρει μια μεγάλη νίκη, ώστε να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών στην Ελλάδα, να πάρει το πρώτο ντέρμπι για φέτος και να φτιάξει την ποδοσφαιρική της ζωή στο δρόμο για το 49ο.

Ο Μεντιλίμπαρ γνωρίζει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τη νίκη κι αυτό είναι το μόνο που θα περιμένει να δει από τους παίκτες τους: Πείσμα, πάθος, αποφασιστικότητα. Όπως είπε κι ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα: Τα ντέρμπι δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις. Κι αυτό πρέπει να κάνουν οι ερυθρόλευκοι αυτήν την Κυριακή.

Photo Credits: Χρήστος Ζωίδης