Η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού βρίσκεται από την Πέμπτη στην Αστάνα για προπονήσεις ενώ η διοίκηση έριξε τις τιμές των εισιτηρίων για το ματς με Ολυμπιακό.

Στην Καϊράτ έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό πρακτικά από την Πέμπτη. Και αυτό διότι από την Πέμπτη η ομάδα είναι στην Αστάνα για προπονήσεις ενόψει και του ματς της Τρίτης για τη League Stage του Champions League.

Ένα από τα τρέχοντα θέματα για την Καϊράτ είχε να κάνει με τα εισιτήρια. Το γεγονός ότι ανέβασε τις τιμές η ομάδα από το Καζακστάν ενόχλησε για τα καλά τους φιλάθλους της. Και εάν με τη Ρεάλ υπήρξε μίας μορφής κατανόηση δεν υπήρχε ανάλογη στάση για τον αγώνα με την Πάφο.

Μάλιστα επειδή και με την Πάφο οι τιμές ήταν πολύ πάνω η... γκρίνια του κόσμου ήταν μεγάλη και μία μέρα πριν τον αγώνα είχαν πουληθεί μόλις 10.000 εισιτήρια από τα διαθέσιμα 23.000. Η Καϊράτ αναγκάστηκε να δώσει ακόμα και δωρεάν εισιτήρια για να μην φανεί μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες ότι δεν ενδιαφέρονται στο Αλμάτι με τον θεσμό του Champions League.

Για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό οι τιμές μειώθηκαν αισθητά. Χαρακτηριστικά με Ρεάλ και Πάφο τα εισιτήρια είχαν τιμές από 50 έως 425 ευρώ. Για το Καϊράτ - Ολυμπιακός το εύρος των τιμών είναι από 25 έως 85 ευρώ, οπότε τις τιμές της έχουν ρίξει από τον σύλλογο του Καζακστάν.

Τα ΜΜΕ της χώρας πάντως εκτιμούν ότι θα υπάρξει sold out (με 30.000 κόσμο) στο γήπεδο της Αστάνα και ότι παρά τη θερμοκρασία που τη νύχτα μπορεί να πέσει ακόμα και στους -22 το γήπεδο προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες. Είναι κλειστό (για την ακρίβεια κλείνει με οροφή), θερμαινόμενο, είναι το κορυφαίο της χώρας και έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τη θερμοκρασία σε ιδανικά επίπεδα.