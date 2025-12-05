Η κακοκαιρία Byron οδήγησε σε αναβολή την αναμέτρηση των Κ19 Ολυμπιακού και ΟΦΗ, στο Ρέντη.

Ο αγώνας της Euroleague μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενένρμπαχτσε, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δεν ήταν ο μοναδικός που επηρεάστηκε από την κακοκαιρία Byron, η οποία έπληξε τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες.

Για το πρωί της Παρασκευής (5/12, 12:00) είχε οριστεί η αναμέτρηση των Κ19 Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο Ρέντη για το αντίστοιχο αναπτυξιακό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, όμως λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων η Λίγκα ανέβαλλε το ματς.

Η απόφαση ελήφθη από την παραμονή του αγώνα και οι Κρητικοί ενημερώθηκαν να μην ταξιδέψουν για την Αθήνα, εν αντιθέσει με την πρώτη ομάδα του Ομίλου, η αποστολή της οποία έχει φτάσει στην Αθήνα ενόψει του ματς με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου με νεότερη απόφαση της διοργανώτριας αρχής. Αξιοσημείωτο πως η ομάδα του Γιώργου Σίμου θα έχει την ευκαιρία να πάρει ανάσες ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League K19

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ - Άρης 2-1

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός 12:00

Βόλος - Κηφισιά 14:00

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου