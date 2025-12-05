Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Ο λόγος της αναβολής του ματς των Κ19
Ο αγώνας της Euroleague μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενένρμπαχτσε, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δεν ήταν ο μοναδικός που επηρεάστηκε από την κακοκαιρία Byron, η οποία έπληξε τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες.
Για το πρωί της Παρασκευής (5/12, 12:00) είχε οριστεί η αναμέτρηση των Κ19 Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο Ρέντη για το αντίστοιχο αναπτυξιακό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, όμως λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων η Λίγκα ανέβαλλε το ματς.
Η απόφαση ελήφθη από την παραμονή του αγώνα και οι Κρητικοί ενημερώθηκαν να μην ταξιδέψουν για την Αθήνα, εν αντιθέσει με την πρώτη ομάδα του Ομίλου, η αποστολή της οποία έχει φτάσει στην Αθήνα ενόψει του ματς με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου με νεότερη απόφαση της διοργανώτριας αρχής. Αξιοσημείωτο πως η ομάδα του Γιώργου Σίμου θα έχει την ευκαιρία να πάρει ανάσες ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι.
Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League K19
Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου
- ΠΑΟΚ - Άρης 2-1
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
- ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός 12:00
- Βόλος - Κηφισιά 14:00
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
- Αστέρας AKTOR - Λεβαδειακός 12:30
- ΑΕΚ - Ατερόμητος 14:00
- Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός 14:00
