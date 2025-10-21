Η αποβολή του Σαντιάγο Έσε στο ματς με τη Μπαρτσελόνα, με δεύτερη κίτρινη, ήταν άδικη και το Gazzetta δίνει το βήμα στους αναγνώστες του να ψηφίσουν για το αν πρέπει να υπάρχει παρέμβαση του VAR σ' αυτήν την περίπτωση!

Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια το θηρίο που λέγεται «Μπαρτσελόνα» μέχρι το 57'. Δηλαδή, μέχρι το σημείο που ο Σνάιντερ είδε αποβολή στο μαρκάρισμα του Εσε στον Κασαδό.

Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός χαφ είδε το δρόμο για τα αποδυτήρια αντικρίζοντας τη δεύτερη κίτρινη. Μία απόφαση που προκάλεσε την έκρηξη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι όχι μόνο. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που και στο live του Gazzetta για την αναμέτρηση τα έβαλαν με τη διαιτησία του Ελβετού ρέφερι. Φυσικά, δεν είχε το δικαίωμα να εξετάσει την απόφασή του και να τον καλέσει ο VAR. Κι αυτό διότι δεν επρόκειτο για απευθείας αποβολή αλλά για δεύτερη κίτρινη.

Το ερώτημα που δημιουργείται μοιραία είναι «να υπάρχει παρέμβαση του VAR για δεύτερη κίτρινη κάρτα;».

Η UEFA, έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι ευέλικτη αλλάζοντας κανονισμούς που ξέραμε μέχρι πρόσφατα. Παράδειγμα είναι οι 5 αλλαγές που ήρθαν μετά τον κορονοϊό. Επίσης, εξετάζεται η πιθανότητα να υπάρχει challenge ή ακόμα και το πώς θα ορίζεται το οφσάιντ. Λέτε, να έρθει μια ακόμα αλλαγή που βέβαια θα ανοίξει ακόμα μία συζήτηση. Αυτή δεν είναι άλλη από την εξής: Κι αν η πρώτη κίτρινη κάρτα ήταν άδικη κι όχι η δεύτερη;

Το θέμα πλέκει, αλλά με αφορμή την απόφαση για την αποβολή του Έσε, ας μείνουμε μόνο στην πιθανότητα να υπάρχει παρέμβαση του VAR όταν δεν υπάρχει βεβαιότητα για τη δεύτερη κίτρινη.

Εσείς τι λέτε; Ψηφίστε το poll του Gazzetta:

