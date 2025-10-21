Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Εμφανώς εκνευρισμένος ο Ροσέτι στα αποδυτήρια των διαιτητών»
Ο Ιταλός βετεράνος ρέφερι ήταν εμφανώς εκνευρισμένος από τη διαιτησία του Σνάιντερ στο ματς του Μονζουίκ, όπως προέκυπτε από τον Ολυμπιακό.
Ο Ρομπέρτο Ροσέτι, πρόεδρος της επιτροπής διαιτητών της UEFA, ήταν παρατηρητής διαιτησίας στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (6-1). Όπως προκύπτει από μεριάς Ολυμπιακού μπήκε εμφανώς εκνευρισμένος στα αποδυτήρια των διαιτητών μετά την εικόνα που είχε ο Ελβετός Σνάιντερ και τις αποφάσεις του στο παιχνίδι του Μονζουίκ. Ως προς το παιχνίδι αυτό υπήρχε η αποβολή του Έσε και το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Γιαμάλ.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.