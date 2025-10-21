Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Εμφανώς εκνευρισμένος ο Ροσέτι στα αποδυτήρια των διαιτητών»

Ο Ιταλός βετεράνος ρέφερι ήταν εμφανώς εκνευρισμένος από τη διαιτησία του Σνάιντερ στο ματς του Μονζουίκ, όπως προέκυπτε από τον Ολυμπιακό.

Ο Ρομπέρτο Ροσέτι, πρόεδρος της επιτροπής διαιτητών της UEFA, ήταν παρατηρητής διαιτησίας στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (6-1). Όπως προκύπτει από μεριάς Ολυμπιακού μπήκε εμφανώς εκνευρισμένος στα αποδυτήρια των διαιτητών μετά την εικόνα που είχε ο Ελβετός Σνάιντερ και τις αποφάσεις του στο παιχνίδι του Μονζουίκ. Ως προς το παιχνίδι αυτό υπήρχε η αποβολή του Έσε και το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Γιαμάλ.