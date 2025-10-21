Δύσκολη νύχτα και βαριά ήττα για τον Ολυμπιακό που κατέρρευσε στη Βαρκελώνη! Εχασε με 6-1 από τη Μπαρτσελόνα, έχοντας όμως πολλά παράπονα από τoν Ελβετό Σνάιντερ που απέβαλλε άδικα τον Εσε στο 57' με το σκορ στο 2-1. Χατ τρικ ο Φερμίν, δύο γκολ ο Ράσφορντ, σκόρερ κι ο Γιαμάλ. Οι Πειραιώτες είχαν μειώσει με πέναλτι του Ελ Καμπί.

Πολύ ζόρικη και γενικά δύσκολη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Ηττήθηκε με το ευρύ 6-1 από τη Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ με τον Φερμίν να κάνει χατ τρικ. Έπαιζε με 10 παίκτες αποό το 57' λόγω εντελώς λανθασμένης αποβολής του Έσε.

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Λαμίν Γιαμάλ χρίστηκε εν τέλει βασικός για τους Καταλανούς, με τους Ράσφορντ και Φερμίν Λόπεθ να σχηματίζουν την επιθετική γραμμή και τους Κασάδο και Πέδρι να δεσπόζουν στο χώρο της μεσαίας γραμμής μαζί με ένα όνομα- έκπληξη: τον 17χρονο, Ντρο Φερνάντες, ο οποίος είχε ένα 45λεπτο για φέτος με τους Καταλανούς στον νικηφόρο αγώνα κόντρα στη Σοσιεδάδ.

Ο σχηματισμός της Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ: Σέζνι στο τέρμα, άμυνα με Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία και Μπαλντέ. Στον άξονα οι Κασάδο και Πέδρι και μπροστά τους ο Ντρο Φερνάντες. Άκρα με Φερμίν Λόπεθ και Γιαμάλ και φορ ο Ράσφορντ.

Στον Ολυμπιακό δεν υπήρξε καμία έκπληξη ως προς την 11άδα. Βασικοί ξεκίνησαν τόσο ο Γκαρθία όσο και ο Ζέλσον. Η διάταξη του Ολυμπιακού ήταν ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Ντάνι Γκαρθία και Έσε και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον.

Η μεγάλη φάση του Ποντένσε, τα 2 γκολ του Φερμίν και ο τραυματισμός του Τσικίνιο

Ο Ολυμπιακός είχε με το... καλημέρα του αγώνα πολύ μεγάλη φάση με τον Ποντένσε. Εξαιρετική ντρίμπλα και σουτ που έβγαλε πολύ δύσκολα ο Σέζνι (στο πρώτο λεπτό). Οι Ερυθρόλευκοι στη συνέχεια δέχθηκαν πολύ πιο μεγάλο πρέσινγκ και το 1-0 ήρθε στο 7ο λεπτό.

Ο Φερμίν Λόπεθ, πήρε τη μπάλα, την έδωσε στον Γιαμάλ, ο Τζολάκης έπεσε και τον έκλεισε, η μπάλα πήγε πίσω στον Φερμίν και μετά στην προσπάθειά του κατέληξε στα δίχτυα, παρότι ο Ρέτσος βρήκε τη μπάλα επιχειρώντας να τη διώξει. Στο 11ο λεπτό ο Ράσφορντ απείλησε με εκτέλεση φάουλ που πέρασε λίγο εκτός. Στο 20ό λεπτό το σουτ του Ντάνι Γκαρθία κόπηκε δύσκολα σε κόρνερ (έπειτα από πάσα του Έσε). Στο 28ο λεπτό ο Πιρόλα είχ κεφαλιά έξω μετά από φάουλ του Τσικίνιο. Στο 31ο λεπτό ήρθε το πρόβλημα τραυματισμού του Τσικίνιο που βγήκε προβληματισμένος από το γήπεδο και πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο για να μπει στη θέση του ο Ντιόγκο Νασιμέντο.

Στο 33' ο Κουντέ είχε κεφαλιά έξω μετά από εκτέλεση κόρνερ. Στο 39ο λεπτό η Μπαρτσελόνα από λάθος του Κοστίνια βρήκε και 2ο γκολ. Ο Ντρο Φερνάντεθ πετάχτηκε και πήρε τη μπάλα στο λάθος που έγινε από τον Κοστίνια, ο Φερμίν πήρε στη συνέχεια τη μπάλα και εκτέλεσε για το 2-0 μπροστά από τους Πιρόλα και Ρέτσο.

Απίθανη φάση με ακυρωθέν γκολ του Ελ Καμπί που σκόραρε μετά με πέναλτι

Στην επανάληψη η Μπαρτσελόνα βγήκε πρώτη μπροστά αλλά ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που σκόραρε μετά από μία απίθανη φάση. Στο 48ο λεπτό ο Φερμίν είχε μία άκρως επικίνδυνη κεφαλιά την οποία έβγαλε εξαιρετικά ο Τζολάκης.

Στο 2ο 45λεπτο ο Ελ Καμπί ήταν ο σκόρερ για το 1-2 και μάλιστα... 2 φορές. Η πρώτη λίγο πριν το 54' σε μία φοβερή στιγμή. Εξαιρετική σέντρα του Ποντένσε και κεφαλιά που δεν πιανόταν από τον Ελ Καμπί για το γκολ. Στη συνέχεια αυτό το γκολ δεν μέτρησε για να δοθεί πέναλτι για χέρι του Γκαρθία και να σκοράρει για το 2-1 στο 54' ο Ελ Καμπί.

Ανύπαρκτη η 2η κίτρινη στον Έσε και αποβολή, λανθασμένο πέναλτι και μετά 4-1

Στο 57ο λεπτό ο Εσε είδε 2η κίτρινη για φάουλ και αποβλήθηκε. Ο Αργεντίνος απόλυτα δικαιολογημένα ζήτησε τον λόγο από τον Ελβετό ρέφερι Σνάιντερ για μία εντελώς λανθασμένη - έως και ανύπαρκτη - κίτρινη κάρτα.

Στο 68ο λεπτό ο Γιαμάλ έβαλε γκολ για το 3-1 με πέναλτι. Πέναλτι που δόθηκε για μαρκάρισμα του Τζολάκη πάνω στον Ράσφορντ σε μία λανθασμένη απόφαση. Στο 72' ο Γιαμάλ βρέθηκε σε θέση βολής αλλά κόπηκε. Στο 74ο λεπτό ο Ράσφορντ προ του Ρέτσου έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Τζολάκη για το 4-1.

Το 5-1 στο 76ο λεπτό και πλέον βαρύ το σκορ και το 6-1 ο Ράσφορντ

Ο Φερμίν έπειτα από πάσα σαν στραβοκλωτσιά στο 76ο λεπτό με σουτ του έκανε το 5-1 με το 3ο γκολ του. Στο 79' ο Ράσφορντ σούταρε για το 6-1 σε φάση που φάνηκε να υπάρχει οφσάιντ στο ξεκίνημά της. Τελικώς το γκολ μέτρησε.

MVP: Ο Φερμίν. Έβαλε τρία γκολ και με το χατ τρικ του σε αυτή τη βραδιά που εξελίχθηκε πολύ δύσκολα για τον Ολυμπιακό.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Ράσφορντ που σκόραρε 2 φορές στον αγώνα σε 2ο επίπεδο μετά τον Φερμίν. Ο Γιαμάλ χωρίς να κάνει τοπ ματς έδειξε την ποιότητά του και σκόραρε από τα 11 βήματα.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Είχε ο Ολυμπιακός παίκτες σε κακή μέρα όπως ο Κοστίνια που έχει κάνει λάθος στο 2-0. Ή ο Νασιμέντο που δεν μπόρεσε να τον βοηθήσει. Εδώ δεν θα βάλουμε τον Έσε καΘώς ήταν άδικη και εντελώς λανθασμένη η αποβολή του.

Η ΓΚΑΦΑ: Το λάθος του Κοστίνια στη φάση του 2-0. Ο Πορτογάλος γενικότερα είχε αρκετά θέματα στο πρώτο μέρος στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός. Με τέτοιο σκορ βέβαια υπάρχουν και άλλες φάσεις με λάθη.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Κάκιστη έως και τραγική διαιτησία. Ανύπαρκτη η 2η κίτρινη που είδε ο Έσε στο 57ο λεπτό και λανθασμένη η υπόδειξη του Σνάιντερ για πέναλτι σε βάρος του Τζολάκη. Στον Ολυμπιακό θεωρούσαν πως κακώς ο διαιτητής απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Εσε. Δεν υπήρξε ριψοκίνδυνο παίξιμο με το χέρι του και ενώ είχε προηγηθεί και φάουλ υπέρ του Εσε. Φυσικά δεν μπορούσε να παρέμβει ο VAR σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης, καθώς μπορεί μόνο σε απευθείας κόκκινη κάρτα.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Πολύ δύσκολη βραδιά για τον Ολυμπιακό με αυτό το 6-1. Έκανε τα λάθη του και τα πλήρωσε αλλά είχε και μία τραγική διαιτησία, που τον αδίκησε κατάφωρα σε τουλάχιστον 2 φάσεις: στην αποβολή του Έσε και στο πέναλτι κατά του Τζολάκη.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Σέζνι, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Μπαλντέ (75' Μαρτίν), Κασάδο, Πέδρι (80' Μπερνάλ), Ντρο Φερνάντες (58'΄Ντε Γιονγκ), Φερμίν Λόπεθ, Γιαμάλ (75' Ρόονι) και Ράσφορντ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα (53' Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Ελ Καμπί (77' Ταρέμι), Τσικίνιο (31' λ.τρ. Ντιόγκο Νασιμέντο), Ποντένσε (77' Γιάρεμτσουκ) και Ζέλσον (46' Μουζακίτης).