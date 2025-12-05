Οι Όμιλοι του Μουντιάλ 2026, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι εθνικές ομάδες των εκπροσώπων της Stoiximan Super League.

Γνωστοί έγιναν οι 12 Όμιλοι του Μουντιάλ 2026 στην κλήρωση που έγινε την Παρασκευή (5/12). Μπορεί η Ελλάδα να μην κατάφερε για ακόμα μια φορά να προκριθεί σε τελική φάση διοργάνωσης, όμως στα γήπεδα της Αμερικής αναμένεται να βρεθούν οκτώ ποδοσφαιριστές της Stoiximan Super League, οι οποίοι έχουν μόνιμη θέση στις εθνικές τους ομάδες.

Το αξιοσημείωτο πως τρεις εξ αυτών βρίσκονται στον ίδιο Όμιλο και μάλιστα οι δύο είναι συμπαίκτες! Στο 5ο Group, στον οποίο δεσπόζει η Γερμανία, θα αγωνιστούν το Κουρασάο και το Εκουαδόρ, των Τζέρεμι Αντόνισε - Μόιζες Ραμίρεζ της Κηφισιάς και η Ακτή Ελεφαντοστού του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, Αλμπάν Λαφόν.

Δυο «Σουπερλιγκάτοι» διεθνείς θα συναντηθούν στον 3ο Όμιλο. Ο λόγος για τον Φραντί Πιερό της ΑΕΚ (Αϊτή) και τον Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού (Μαρόκο). Τον Όμιλο συμπληρώνουν η Βραζιλία και η Σκωτία, κάτι που σημαίνει πως εφόσον η Ελλάδα έπαιρνε την πρωτιά στα προκριματικά θα αγωνιζόταν σε αυτό το group.

Από εκεί και πέρα το Μεξικό του Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ θα συμμετάσχει στον 1ο Όμιλο με αντιπάλους τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα και ομάδα που θα προκύψει από τα Play Offs της Ευρώπης, το Ιράν του Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού θα παίξει στον 7ο κόντρα σε Βέλγιο, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία, ενώ η Oυρουγουάη του Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού θα παίξει στον 8ο κόντρα σε Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι και Σαουδική Αραβία.

Οι Όμιλοι των «Ελλήνων» του Μουντιάλ 2026