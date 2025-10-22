Ολυμπιακός: «Βράζει» το «Χ» με την αποβολή του Έσε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα

Η στιγμή της αποβολής του Σαντιάγο Έσε στο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και το «Χ»... βράζει με την απόφαση του Ελβετού διαιτητή.

Με το βαρύ 6-1 κόντρα στην Μπαρτσελόνα επιστρέφει στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός, ο οποίος έμεινε στον έναν βαθμό στο League Phase του Champions League μετά από τρεις αγωνιστικές.

Ένα σκορ που δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα των Πειραιωτών, οι οποίοι μέχρι το 57ο λεπτό είχαν υπέρ τους το μομέντουμ καθώς είχαν μειώσει σε 2-1 με τον Ελ Καμπί. Σε εκείνο το λεπτό ήρθε η αποβολή του Σαντιάγο Έσε με δεύτερη κίτρινη, κάτι το οποίο έφερε την «έκρηξη» του Μεντιλίμπαρ και των παικτών του.

Αυτή η τραγική απόφαση που άλλαξε τα δεδομένα του παιχνιδιού έκανε τον γύρο του κόσμου, με τους χρήστες του «Χ» να απορούν με τον Ελβετό διαιτητή. Μάλιστα, ανάμεσα στους χρήστες που έχουν ανεβάσει είναι και ο επίσημος λογαριασμός του ESPN, ο οποίος αναφέρει: «Ο Έσε αποβλήθηκε για αυτό το μαρκάρισμα...».

 
