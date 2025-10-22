Η στιγμή της αποβολής του Σαντιάγο Έσε στο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και το «Χ»... βράζει με την απόφαση του Ελβετού διαιτητή.

Με το βαρύ 6-1 κόντρα στην Μπαρτσελόνα επιστρέφει στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός , ο οποίος έμεινε στον έναν βαθμό στο League Phase του Champions League μετά από τρεις αγωνιστικές.

Ένα σκορ που δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα των Πειραιωτών, οι οποίοι μέχρι το 57ο λεπτό είχαν υπέρ τους το μομέντουμ καθώς είχαν μειώσει σε 2-1 με τον Ελ Καμπί. Σε εκείνο το λεπτό ήρθε η αποβολή του Σαντιάγο Έσε με δεύτερη κίτρινη, κάτι το οποίο έφερε την «έκρηξη» του Μεντιλίμπαρ και των παικτών του.

Αυτή η τραγική απόφαση που άλλαξε τα δεδομένα του παιχνιδιού έκανε τον γύρο του κόσμου, με τους χρήστες του «Χ» να απορούν με τον Ελβετό διαιτητή. Μάλιστα, ανάμεσα στους χρήστες που έχουν ανεβάσει είναι και ο επίσημος λογαριασμός του ESPN, ο οποίος αναφέρει: «Ο Έσε αποβλήθηκε για αυτό το μαρκάρισμα...».

Hezze receives a second yellow and is sent off for this foul on Casado 😬 pic.twitter.com/Vs5SE66MGG — ESPN FC (@ESPNFC) October 21, 2025

📸 - The Olympiakos manager is now only staring downwards at the ground.



He feels robbed, he feels defeated, he feels broken. pic.twitter.com/h8eW6gjAF1 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 21, 2025

📸 - THE OLYMPIAKOS MANAGER IS SAYING THAT THE GOALKEEPER DID NOTHING!



HE WANTS TO LEAVE THE STADIUM! pic.twitter.com/DFcW2IEso3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 21, 2025

Red card for Olympiacos player, Santiago Hezze after receiving his second yellow card when Casado was the one who fouled him 😂😂



Notice how Fabrizio, 433 and ESPN are quiet. They won't post this robbery pic.twitter.com/O1aJaM99nU October 21, 2025

This might be the most embarrassing sequence of events ever associated with the sport. What the fuck have I just watched pic.twitter.com/r8lwtDVLUe — Footalyse (@footalyse) October 21, 2025