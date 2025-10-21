Κουβέντα σήκωσαν στην Ισπανία οι διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με τις «Marca» και «AS» να μιλούν για ξεκάθαρα λάθη εις βάρος της ομάδας του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε βαριά ήττα από τη Μπαρτσελόνα με 6-1 στο μεταξύ τους ματς στη Βαρκελώνη, διατηρώντας ωστόσο σοβαρές ενστάσεις για ορισμένες διαιτητικές αποφάσεις. Τη μεγαλύτερη κουβέντα δεδομένα σήκωσε η δεύτερη κίτρινη και η αποβολή που δέχθηκε ο Έσε στο 57΄του αγώνα και σε ένα σημείο, όπου οι ισορροπίες ήταν λεπτές με το σκορ στο 2-1 υπέρ των Καταλανών.

Μια απόφαση που καταδίκασε τον Ολυμπιακό, όπως και το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ τους Ράσφορντ λίγο αργότερα και βοήθησε τη Μπαρτσελόνα να φτάσει προσωρινά στο 3-1. Στην Ισπανία τα εν λόγω σφυρίγματα δεν πέρασαν ασχολίαστα, με τις «Marca» και «AS» να κάνουν λόγο για δυο κατάφορα άδικες αποφάσεις εις βάρος των Πειραιωτών!

Ο τίτλος του άρθρου της «Marca»

Συγκεκριμένα ο αναλυτής διαιτητικών αποφάσεων της «Marca», Πέρεθ Μπουρούλ, έκανε λόγο για ξεκάθαρο λάθος στην αποβολή του Έσε που άλλαξε τη ροή του ματς. «Ο Ελβετός διαιτητής έκανε ένα σοβαρό λάθος, επειδή ξεκάθαρα δεν έπρεπε να δείξει κάρτα στον ποδοσφαιριστή της ελληνικής ομάδας στη φάση με τον Κασάδο. Είναι ένα λάθος που μπορούσε να αποφύγει» τόνισε, με την... «AS» να παίρνει τη σκυτάλη.

Συγκεκριμένα ο δικό της αναλυτής διαιτητικών αποφάσεων και πρώην διαιτητής στη La Liga, Ιτουράλδε Γκονζάλεθ, στάθηκε στο πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Ράσφορντ εις βάρος του Τζολάκη, τονίζοντας πως ο Άγγλος επιθετικός έπρεπε να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα για θέατρο. «Δεν μπορεί να σφυρίζει τέτοιο πέναλτι, ο Ράσφορντ βουτάει και θα έπρεπε να τιμωρηθεί με κάρτα» ήταν το σχόλιό του.

Πιο μετριασμένη από την άλλη ήταν η στάση των Μέσων που εδρεύουν στην Καταλονία, όπως η «Mundo Deportivo», η οποία αρκέστηκε στο χαρακτηρισμό «αμφιλεγόμενες» για τις δυο παραπάνω αποφάσεις που έκριναν εν πολλοίς τη ροή του αγώνα.