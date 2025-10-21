Ντάνι Γκαρθία: «Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου αποβολή σαν του Έσε»

Ο μέσος του Ολυμπιακού, Ντάνι Γκαρθία μετά την ήττα με 6-1 από την Μπαρτσελόνα απόρησε με τη δεύτερη κίτρινη με την οποία ο Έσε αποβλήθηκε στο παιχνίδι του «Μονζουίκ».

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, με τον Ντάνι Γκαρθία μετά το τέλος του παιχνιδιού να τονίζει στην Cosmote TV ότι πρώτη φορά είδε στη ζωή του αποβολή σαν αυτή του Έσε που ανάγκασε τους ερυθρόλευκους να παίξουν με παίκτη λιγότερο από το 57'.

«Παίζαμε καλά, ήμασταν μέσα στο παιχνίδι όσο παίζαμε με 11 παίκτες. Έγινε μια αποβολή που δεν μπορούμε να καταλάβουμε καθόλου. Δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Ο Έσε είχε την μπάλα, δεν άγγιξε τον αντίπαλο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε καθόλου το γιατί. Στη συνέχεια η ομάδα έπεσε. Είχαμε παίκτη λιγότερο, ήρθε η κούραση, ήρθε η ποιότητα του αντιπάλου και τα πράγματα χάθηκαν τελείως», ανέφερε αρχικά ο Γκαρθία, ο οποίος συνέχισε λέγοντας:

«Παίξαμε καλά, αγωνιστήκαμε, τα δώσαμε όλα. Αλλά δεν παίζουμε για να τα δίνουμε όλα, παίζουμε για τους βαθμούς. Όσο και αν έχουμε προσπαθήσει δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε αυτούς τους βαθμούς. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο. Ο λόγος που θέλαμε τους βαθμούς ήταν για να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Είναι στενάχωρο ότι δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε κάτι παραπάνω στον κόσμο μας».