Superleague, η βαθμολογία: Η θέση Παναθηναϊκού και Άρη μετά την ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη!

Το γκολ του Σφιντέρσκι και η γκάφα του Ντραγκόφσκι... υπέγραψαν το 1-1 του «Κλ. Βικελίδης». Δείτε τη βαθμολογική θέση του Παναθηναϊκού και του Άρη μετά την μεταξύ τους ισοπαλία.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2

Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1

Αρης – Παναθηναϊκός 1-1

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Η βαθμολογία (7η αγωνιστική)



1. Ολυμπιακός 16

2. ΑΕΚ 16

3. ΠΑΟΚ 14

4. Βόλος 12

5. Λεβαδειακός 11

6. Άρης 11

7. Παναθηναϊκός 9

8. Κηφισιά 8

9. Παναιτωλικός 7

10. Ατρόμητος 6

11. ΟΦΗ 6

12. Πανσερραϊκός 5

13. ΑΕΛ Novibet 4

14. Αστέρας AKTOR 3

*Mατς λιγότερο έχουν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ.

H επόμενη αγωνιστική (8η)

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ (7.30μμ)

ΟΦΗ – Ατρόμητος (8μμ)

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Αρης (5μμ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Βόλος (7.30μμ)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (9μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

