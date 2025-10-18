Με εντυπωσιακή ανατροπή από 1-2 ο Παναιτωλικός νίκησε 4-2 στον ΟΦΗ στο ντεμπούτο Αναστασίου και πήρε βαθιά ανάσα στη βαθμολογία – Με δέκα παίκτες από το 65' οι Κρητικοί και από το 83' οι γηπεδούχοι.

Ο Παναιτωλικός έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί στην έδρα του. Ο ΟΦΗ πήρε δις προβάδισμα στο Αγρίνιο, όμως οι γηπεδούχοι στο πρώτο ματς της δεύτερης θητείας του Γιάννη Αναστασίου πήραν νίκη - οξυγόνο με 4-2. Τα Καναρίνια για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην κορυφαία κατηγορία έβαλαν τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο.

Αμφότερες οι ομάδες τελείωσαν το ματς με δέκα παίκτες, με τους Κρητικούς να έχουν σοβαρά παράπονα για τη φάση της αποβολής του Ανδρούτσου. Στους 7 βαθμούς ο 7ος Παναιτωλικούς, στους 6 ο 5ος ΟΦΗ.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον Παναιτωλικό σε διάταξη 4-3-3. O Tσάβες στην εστία, με τους Μαυρία, Κόγιτς, Στάγιτς και Μανρίκε μπροστά του. Ο Μπουχαλάκης στο «6» μπροστά από την την άμυνα, με εσωτερικούς χαφ τους Ματσάν και Εστεμπάν. Μίχαλακ - Ενκολόλο εξτρέμ και φορ ο Αγκίρε.

Από την πλευρά του ο Μίλαν Ράσταβατς παρέταξε τον φιλοφενούμενο ΟΦΗ σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Χριστογεώργος στην εστία, με τους Μαρινάκη, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλο και Χατζηθεοδωρίδη μπροστά του. Καραχάλιος - Ανδρούτσος χαφ με τον Νέιρα σε επιτελικό ρόλο. Νους - Αποστολάκης εξτρέμ και φορ ο Σαλσέδο.

Ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο

Το πρώτο μέρος ήταν απόλυτα ισορροπημένο με τον Παναιτωλικό να μπαίνει πιο δυνατά στο ματς και τον ΟΦΗ να παίρνει τον έλεγχο μετά το 25ο λεπτό.

Στο 4' ο Ματσάν γύρισε την μπάλα προς τον Αγκίρε και ο διεθνής Κουβανός φορ πλάσαρε άουτ. Οι Αγρινιώτες έψαξαν στο χώρο τον ταχύτατο Μίχαλακ με μακρινές μεταβιβάσεις αλλά οι Κρητικοί ήταν καλά οργανωμένοι.

Στο 30ο λεπτό ο ΟΦΗ είχε τη μεγαλύτερη φάση του πρώτου μέρους, όταν ο Ανδρούτσος έβγαλε υπέροχη μπαλιά, ο Νους έφυγε στην πλάτη της άμυνας, έκανε υπέροχο κοντρόλ, όμως το διαγώνιο τελείωμα του ήταν άστοχο.

Μετά το 38' ο Παναιτωλικός αγωνίστηκε επί της ουσίας με δέκα παίκτες, καθώς ο Αγκίρε έπαιζε με πρόβλημα και δεν πατούσε καλά, αλλά... έσφιξε τα δόντια του ώστε να βγάλει το ημίχρονο. Στην ανάπαυλα ο διεθνής Κουβανός φορ άφησε τη θέση του στον Τσούρα, ο οποίος πήγε στο «φτερό» και ο εξτρέμ Ενκολόλο μεταφέρθηκε στην κορυφή της επίθεσης.

Ροντέο με έξι γκολ σε μισή ώρα

Το δεύτερο μέρος είχε πολλή περισσότερη ένταση αλλά και θέαμα, καθώς μπήκαν έξι γκολ μέσα σε 30 αγωνιστικά λεπτά! Στο 50ο λεπτό ο Μαυρίας έκανε χέρι μέσα στην περιοχή και ο Νέιρα άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Στο 53' ο Εστεμπάν έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Μίχαλακ, ο οποίος με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο και από εκεί η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Οι Κρητικοί ανέκτησαν το προβάδισμα τους στο 56', όταν ο Νέιρα έκανε την ντρίμπλα στον Μίχαλακ, γύρισε την μπάλα και ο Λαμπρόπουλος με μια επαφή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσάβες.

Στο 63' άλλαξαν οι ισορροπίες, καθώς ο Παναιτωλικός κέρδισε πέναλτι και πήρε αριθμητικό πλεονέκτημα. Στο 63', έπειτα από εναέρια μονομαχία ο Ανδρούτσος έπεσε άτσαλα πάνω στον Στάγιτς και ο Κατοίκος έδωσε σε πρώτο χρόνο το πέναλτι, ενώ απέβαλε τον διεθνή χαφ με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Ενκολόλο εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι και ισοφάρισε σε 2-2.

Στο 75' ο Μίχαλακ έβγαλε την μπαλιά προς τον Ενκολόλο, ο Καραχάλιος έκανε την προβολή για να κόψει αλλά τελικά... έστρωσε την μπάλα στον Εστεμπάν, ο οποίος ολοκλήρωσε την ανατροπή του Παναιτωλικού.

Στο 80ο λετό ο Μίχαλακ έφυγε στην πλάτη της άμυνας έπειτα από μπαλιά του Μπουχαλάκη, πέρασε τον Χριστογεώργο και ο Ενκολόλο σούταρε για το 4-2. Σε πρώτο χρόνο σηκώθηκε σημαιάκι για οφσάιντ, όμως το γκολ μέτρησε έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Στο 83ο λεπτό αποκαταστάθηκαν οι αριθμητικές ισορροπίες, καθώς ο Στάγιτς ανέτρεψε τον Σαλσέδο πριν πατήσει περιοχή και πήρε απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Παναιτωλικός τελείωσε το ματς με δίδυμο στόπερ τον χαφ Κόγιτς και τον αριστερό μπακ Μανρίκε, όμως διατήρησε το τρίποντο μέχρι το φινάλε.

MVP: Ο Mίχαλακ ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης του Παναιτωλικού, σκόραρε για το 1-2 και από δική του ενέργεια προήλθαν το γκολ του Εστεμπάν και το δεύτερο τέρμα του Ενκολόλο.

Στο ύψος τους: O Mπουχαλάκης ήταν το βαρόμετρο στη μεσαία γραμμή του Παναιτωλικού, ενώ στράφι πήγε η εμφάνιση του Νέιρα, ο οποίος είχε γκολ και ασίστ.

Αδύναμος κρίκος: Κακό δεύτερο μέρος από τον στόπερ Κρίζμανιτς.

Γκάφα: Το εύκολο χέρι - πέναλτι του του Μαυρία.

Στραγάλι: Και τα δυο πέναλτι αλλά και η αποβολή του Στάγιτς ήταν σωστά, όμως η αποβολή του Ανδρούτσου μπορεί να χαρακτηριστεί υπερβολική και οι Κρητικοί διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την απόφαση του Κατοίκου.

Το ταμείο του Gazzetta: Στο Αγρίνιο είδαμε το πιο «γεμάτο» ημίχρονο της φετινής σεζόν. Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε δις να διαχειριστεί το προβάδισμα του, όμως διαμαρτύρεται για τη φάση της αποβολής. Βελτιωμένος ο Παναιτωλικός των πολλών προβλημάτων στο πρώτο ματς του Γιάννη Αναστασίου.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας (82΄Αγαπάκης), Μανρίκε, Στάγιτς, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Ενκολόλο (92΄Σμυρλής), Εστεμπάν (87΄Αποστολόπουλος), Ματσάν (81΄Νικολάου), Μίχαλακ, Αγκίρε (46΄Τσούρα).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογιώργος, Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Κρίμανσιτς, Χατζηθεοδωρίδης (78΄Λούις), Αποστολάκης (78΄Σενγκέλια), Καραχάλιος (87΄Ρακόνιατς), Ανδρούτσος, Νους, Σαλσέδο, Νέιρα (58΄Βούκοτιτς).