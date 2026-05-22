Ο Τσάπρας του Λεβαδειακού παραμένει στο ερυθρόλευκο μεταγραφικό επίκεντρο εξακολουθώντας να είναι ένας βασικός εγχώριος στόχος για το δεξί άκρο της άμυνάς του.

Ο 24χρονος δεξιός μπακ του Λεβαδειακού μετά την σεζόν που έχει κάνει (έχοντας 10 ασίστ) έχει προκαλέσει δικαιολογημένα το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είχε για την ακρίβεια 1 γκολ αλλά και τις 10 ασίστ σε 31 αναμετρήσεις που έπαιξε με τον Λεβαδειακό την χρονιά που μας πέρασε και έκλεισε και... τυπικά με τα τελευταία παιχνίδια των Play Outs της Stoiximan Super League 1 την Πέμπτη.

Η περίπτωση αυτή για τον Ολυμπιακό συνεχίζει να κάνει για τα καλά γκελ και να αποτελεί μία ισχυρή μεταγραφική υποψηφιότητα για την δεξιά πλευρά του. Ένας βασικός λόγος είναι η ενδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου του ρόστερ και ένας ακόμα η χρονιά που έχει κάνει ο παίκτης των Βοιωτών αλλά και η προοπτική που έχει για το μέλλον.

Ο Ολυμπιακός ως γνωστόν θα πάρει δύο δεξιά μπακ μετά την αποχώρηση του Κοστίνια. Και αυτό που διαφαίνεται ως προς τον ερυθρόλευκο προγραμματισμό είναι ότι το ιδανικό σενάριο θα ήταν ο ένας εκ των δύο δεξιών μπακ να προέρχεται από την Ελλάδα και να αποτελεί μία περίπτωση ανερχόμενου παίκτη όπως είναι ο Τσάπρας δηλαδή. Είναι επίσης σαφές ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει και άλλους Έλληνες παίκτες και για την θέση του δεξιού μπακ αλλά και για αριστερά.