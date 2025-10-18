Ο Ατρόμητος προηγήθηκε 2-0 μόλις στο 24', αλλά ο Λεβαδειακός κατάφερε να μειώσει γρήγορα και να ισοφαρίσει στο 78', διατηρώντας το αήττητο των τελευταίων αγώνων και τη καλύτερη επιθετική επίδοση της Stoiximan Superleague.

Μεγάλο παιχνίδι στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο να μπαίνει εξαιρετικά και να προηγείται με 2-0 και τον Λεβαδειακό να ισοφαρίζει σε 2-2. Με τον βαθμό αυτό οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 6 και παρέμειναν στην 10η θέση, ενώ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν τους 11 και έμειναν με την σειρά τους στην 4η.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Λεωνίδας Βόκολος παρέταξε τον Ατρόμητο με σύστημα 3-4-3 και τον Χουτεσιώτη κάτω από το τέρμα, τους Μανσούρ, Τσακμάκη και Σταυρόπουλο στα στόπερ, με τον Ούρονεν όλη την αριστερή πλευρά και τον Μουντές όλη την δεξιά. Οι Μίχορλ και Μοτουσάμι ήταν τα κεντρικά χαφ, ο Τσαντίλα σέντερ φορ ο Γιουμπιτάνα αριστερό εξτρέμ και ο Μπάκου δεξί.

Από την πλευρά του ο Νίκος Παπαδόπουλος ξεκίνησε τον Λεβαδειακό με σύστημα 4-2-3-1 και τον Λοντίγκιν κάτω από τα δοκάρια, τον Τσάπρα δεξί μπακ, τον Βήχο αριστερό και τους Λιάγκα και Κάτρη στα στόπερ. Οι Κωστή και Τσιμπόλα ήταν τα αμυντικά χαφ, με τον Συμελίδη, Τσοκάι και Παλάσιος πίσω από τον Πεντρόσο.

Εξαιρετικό μισάωρο με τρία γκολ

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που ήταν εξαιρετικό στο πρώτο μισάωρο, διάστημα στο οποίο μπήκαν και τα τρία γκολ μέχρι οι δύο ομάδες να πάνε στα αποδυτήρια.

Για την ακρίβεια όλα έγιναν από το 20' μέχρι το 28' καθώς στο πρώτο εικοσάλεπτο είχαν μόλις από μία τελική για κάθε ομάδα, χωρίς κάποια να είναι μεγάλη ευκαιρία. Με την συμπλήρωση όμως των πρώτων 20 λεπτών, ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ με τον Μπάκου να αλλάζει ωραία την μπάλα με τον Ούρονεν και να σκοράρει για το 1-0.

Μόλις τέσσερα λεπτά πιο μετά οι «κυανόλευκοι» έκαναν δύο τα γκολ τους. Ο Μπάκου από σκόρερ έγινε πασέρ στον Τσαντίλα που με ξερό σουτ έκανε το 2-0 για τους γηπεδούχους. Ένα εξαιρετικό τετράλεπτο που έδωσε μεγάλο προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Οι Βοιωτοί κατάφεραν να αντιδράσουν και δύο λεπτά πριν φτάσουμε στο πρώτο μισάωρο κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1. Συγκεκριμένα στο 28' ο Παλάσιος έφυγε ωραία στην κόντρα, πάσαρε εξαιρετικά στον Συμελίδη που απέναντι από τον Χουτεσιώτη δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 2-1 και να βάλει την ομάδα του και πάλι στο παιχνίδι.

Γκολάρα ο Παλάσιος και 2-2

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός είχε τον απόλυτο έλεγχο, χωρίς όμως να καταφέρνει να χάσει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Έτσι φτάσαμε στο 78' λεπτό στο οποίο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Συγκεκριμένα ο Λαγιούς πάσαρε στον Μπάλτσι, αυτός έκανε την σέντρα και ο Παλάσιος με ψαλιδάκι έκανε το 2-2 αφού πρώτα η μπάλα βρήκε στον Μανσούρ με το γκολ να πιστώνεται και από την Λίγκα στον Αργεντινό μεσοεπιθετικό.

Πέναλτι στις καθυστερήσεις που πήρε πίσω μέσω του VAR

Παρά το 2-2 οι Βοιωτοί συνέχιζαν να πιέζουν και για τη νίκη και στις καθυστερήσεις κέρδισαν πέναλτι με τον Τσιγγάρα να ανατρέπει τον Όζιμπολτ ο Ευαγγέλου από το VAR κάλεσε τον Μόσχου, αυτός; είδε την φάση, όπου φάνηκε πως ο Τσιγγάρας βρήκε μπάλα, πήρε πίσω το πέναλτι και έτσι το ματς ολοκληρώθηκε με 2-2,

MVP: Εδώ θα βάζαμε τον Μπάκου που έβαλε ένα γκολ και έδωσε και μία ασίστ στον Τσαντίλα για το 2-0.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Στάθηκε ο Παλάσιος με την γκολάρα που έβαλε, αλλά και ο Τσαντίλας που εκτός του τέρματος είχε συνολικά εξαιρετική παρουσία.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Δεν θα λέγαμε πως υπήρξε κάποιος αδύναμος κρίκο σε ένα ωραίο στην μεγαλύτερη διάρκειά του παιχνίδι.

Η ΓΚΑΦΑ: Ήταν στο 2-0 του Ατρομήτου με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Λεβαδειακού να μην αντιδρά σωστά.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Μόσχου θα μπορούσε να είχε κάνει ένα μεγάλο λάθος αλλά μετά την υπόδειξη του Ευαγγέλου από το VAR είδε πως δεν υπήρξε πέναλτι καθώς ο Τσιγγάρας έδιωξε μπάλα.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Εξαιρετικό στο μεγαλύτερο διάστημα το παιχνίδι στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και τον Λεβαδειακό να πετυχαίνουν από δύο γκολ παίρνοντας από έναν βαθμό, σε ένα δίκαιο αποτέλεσμα.

Οι ενδεκάδες

Ατρόμητος (Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μίχορλ (62′ Τσιγγάρας), Γιουμπιτάνα (62′ Γκαρσία), Μουντές, Τσαντίλας (77′ Καραμάνης), Ούρονεν ( 62′ Παπαδόπουλος), Μπάκου, Τσακμάκης (83′ Τσακμάκης), Μανσούρ, Μουτουσαμί.

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Κάτρης, Βήχος, Τσάπρας (90+5′ Γιούριτς), Λιάγκας, Τσοκάι, Τσιμπόλα (46′ Όζμπολτ), Πεντρόσο (46′ Μπάλτσι), Κωστή, Παλάσιος (90+4′ Μανθάτης), Συμελίδης (66’Λαγιούς).