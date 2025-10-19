Ο εντυπωσιακός Ανδρέας Τεττέη μοίρασε δυο ασίστ σε Παντελίδη και Μούσιολικ, στερώντας από τον Αστέρα που είχε ανατρέψει το 0-1 σε 2-1 την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και «προσφέροντας» στην καλή, αλλά άστοχη Κηφισιά την εκτός έδρας ισοπαλία.

Ματσάρα χωρίς νικητή στην Τρίπολη. Η Κηφισιά προηγήθηκε με τον Παύλο Παντελίδη έπειτα από συνεργασία με τον... Διόσκουρο Ανδρέα Τεττέη, ο Αστέρας AKTOR, στο ντεμπούτο του Κρις Κόουλμαν, έκανε την ανατροπή με τους Μακέντα - Καλτσά αλλά στο φινάλε ο Μούσιολικ ισοφάρισε σε 2-2 έπειτα από δεύτερη ασίστ του Τεττέη και έσωσε το βαθμό για την ομάδα του.

Στους 8 βαθμούς η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ουραγός με 3 πόντους και χωρίς νίκη μέχρι στιγμής οι Αρκάδες.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Κρις Κόουλμαν παρέταξε το γηπεδούχο Αστέρα AKTOR σε διάταξη 4-3-3. Ο Παπαδόπουλος στην εστία, με τους Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο και Πομόνη μπροστά του. Αλάγκμπε, Μούμο και Έντερ στα χαφ, με τους Καλτσά, Εμμανουηλίδη και Μακέντα στη γραμμή κρούσης.

Από την πλευρά του ο Σεμπάστιαν Λέτο κατέβασε τη φιλοξενούμενη Κηφισιά σε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Ξενόπουλος στην εστία, με τους Σιμόν, Πόκορνι, Μποτία και Λαρουσί μπροστά του. Ρούμπεν Πέρεθ και Έμπο χαφ, με τον Πόμπο το «10». Παντελίδης - Αντόνισε εξτρέμ και φορ ο Τεττέη.

Ανώτερη η Κηφισιά, άνοιξε το σκορ ο Παντελίδης από ασίστ Τεττέη

Στο πρώτο μέρος η Κηφισιά ήταν ανώτερη και αυτό αποτυπόνεται από το γεγονός πως έκανε οκτώ τελικές και ο γηπεδούχος Αστέρας AKTOR καμία!

Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν, όταν ο Τεττέη έφυγε στην πλάτη του Καστάνιο, όμως τον νίκησε ο Παπαδόπουλος. Στο 17ο λεπτό ο Μποτία αστόχησε με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή και στο 43' ο Τεττέη έπιασε δυνατό σουτ αλλά έβαλε το κεφάλι του ο Σίπτσιτς.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Στο 45+3' ο Πόμπο έβγαλε διαγώνια μπαλιά, ο Τεττέη πήγε στο 1vs1 με τον Πομόνη, γύρισε την μπάλα στον Παντελίδη, ο οποίος πλάσαρε για το 0-1, το οποίο ήταν το σκορ του ημιχρόνου.

Το γύρισε ο Αστέρας, δεύτερη ασίστ από το «τανκ» Τεττέη

Όπως στο πρώτο μέρος έτσι και στο δεύτερο ο Τεττέη είχε ευκαιρία να σκοράρει στα πρώτα δευτερόλεπτα. Στο 46' ο επιθετικός της Κηφισιάς με το σώμα του απέφυγε τον Σίπτσιτς, βγήκε τετ α τετ με τον Παπαδόπουλο, ο οποίος τον νίκησε.

Στο 48' ο Κετού σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Άλχο και ένα λεπτό αργότερα οι Αρκάδες ισοφάρισε. Στο 49' ο Μπαρτόλο εκτέλεσε κόρνερ και ο Μακέντα με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-1.

Η Κηφισιά είχε την ευκαιρία της να ανακτήσει το προβάδισμα της στο 54' αλλά ο εξαιρετικός Παπαδόπουλος απέκρουσε την κεφαλιά του Λαρουσί.

Στο 68ο λεπτό ο Αστέρας AKTOR γύρισε το μαυς. Κάθετη του Μπαρτόλο, ο Κετού έκανε την ντρίμπλα στον Πόκορνι, γύρισε την μπάλα και ο Καλτσάς με δυνατό σουτ έκανε το 2-1.

Στο 84' ο Παπαδόπουλος απέκρουσε την κεφαλιά του Βιγιαφάνιες, όμως στο 89' η Κηφισιά βρήκε την ισοφάριση. Ο Τεττέη ρόλαρε το σώμα του, απέφυγε τον Σίπτσιτς, γύρισε την μπάλα στον Μούσιολικ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ σε πρώτο χρονο ακυρώθηκε για χέρι, όμως μέτρησε έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Στο 90+7' ο Τεττέη απέφυγε δις τον Έντερ, γύρισε την μπάλα και ο Τζίμας με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά ο διαιτητής έδωσε φάουλ για σπρώξιμο του Πόμπο στον Άλχο και το 2-2 έμεινε μέχρι τέλους.

MVP: Ο Τεττέη έκανε για ακόμα ένα ματς... ότι ήθελε. Τρομοκράτησε την άμυνα του Αστέρα, έδωσε δυο ασίστ και θα μπορούσε να σκοράρει.

Στο ύψος του: Ποιος στέρησε το γκολ από τον Τεττέη; Ο φοβερός Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος κράτησε όρθιους τους Αρκάδες με τις επεμβάσεις του.

Αδύναμος κρίκος: Ο Σίπτσιτς δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να περιορήσει τον... ασταμάτητο Τεττέη.

Στραγάλι: Συνολικά 11 κίτρινες κάρτες από τον διαιτητή Ματσούκα, ο οποίος στο γκολ του Μούσιολικ είδε χέρι που δεν υπήρχε, όμως ο VAR διόρθωσε το λάθος του.

Το ταμείο του Gazzetta: Η Κηφισιά δεν κατάφερε να «καθαρίσει» το ματς παρά τις πολλές ευκαιρίες που είχε. Ο Αστέρας ΑΚΤΟR δίκαια έκανε την ανατροπή, όμως δεν κατάφερε να το διαχειριστεί. Οι Αρκάδες χρειάζονται τρίποντο για να βρουν ψυχολογία...