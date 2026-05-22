Το Gazzetta βγάζει στο προσκήνιο επτά πανέμορφα γκολ από το φετινό Πρωτάθλημα της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1 και ζητά την ψήφο σας.

Επτά γκολ στο σύνολο. Πρακτικά το ένα πιο ωραίο από το άλλο. To Gazzetta διάλεξε τέρματα τα οποία μας έμειναν στην μνήμη για την ομορφιά και την ποιότητά τους σε σχέση με την χρονιά που μας πέρασε στην Stoiximan Super League 1. Από τον Γιαζίτζι στον Κωνσταντέλια, τον Κοϊτά, τον Ζαρουρί έως τους Γιαννιώτα, Παλάσιος και Ματσάν.

Κοϊτά: Στο 72ο λεπτό ο εκ των κορυφαίων παικτών φέτος της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ ελίσσεται ανάμεσα σε 3 αντιπάλους και σκοράρει με εξαιρετικό τελείωμα. Έκανε το 2-0 στο ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (19/04/2026) που έκλεισε στο 3-0.

Γιαζίτζι: Στο 93ο λεπτό ο μεγάλος άτυχος της φετινής χρονιάς - που υπέστη την τρίτη ρήξη χιαστού του - έβαλε μία γκολάρα με σουτ - κεραυνό. Το ματς ήταν Ολυμπιακός - Αστέρας στις 23/08/2025 και έληξε 2-0.

Κωνσταντέλιας: Στο 48ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας κάνει μία φαντεζί και εξαιρετική προσποίηση πάνω στον Στρακόσα. Έτσι κάνει το 0-2 στο ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (στις 19/10/2025) που τελείωσε και τόσο.

Ζαρουρί: Ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ στο 86' για το τελικό 4-1 στο ματς με τον ΟΦΗ. Ήταν εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού στις 04/03/2026.

Γιαννιώτας: Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός του Άρη με ατομική ενέργεια και σουτ έκανε το 0-2 στο 86' και το ΟΦΗ - Άρης. Ήταν παιχνίδι που έγινε στις 03/05/2026.

Ματσάν: Ο Ρουμάνος παιχταράς του Παναιτωλικού δεν χρειάζεται συστάσεις. Στο 20ό λεπτό του αγώνα του Παναιτωλικού με τον Αστέρα στο Αγρίνιο είχε την πολύ καλή κίνησή του και μία σουτάρα στα δίχτυα. Ο αγώνας αυτός στις 14/02/2026 έληξε 3-1 υπέρ των Αγρινιωτών.

Παλάσιος: Ο έμπειρος Αργεντίνος μεσοεπιθετικός με ένα εξαιρετικό του ψαλιδάκι έκανε το 2-2 στο Ατρόμητος - Λεβαδειακός. Τόσο ήταν και το τελικό σκορ στον αγώνα αυτόν της 18ης Οκτωβρίου του 2025.

