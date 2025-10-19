Δύο απίθανα λάθη της άμυνας του Πανσερραϊκού στο 1' και στο 90', έδωσαν στο Βόλο μια σημαντική νίκη (2-1) που τον... εκτόξευσε στην 4η θέση! Χάμουλιτς και Λάμπρου τα γκολ των Θεσσαλών, είχε ισοφαρίσει με πέναλτι ο Ίβαν για τα «λιοντάρια».

Ο Βόλος πιστοποίησε και στο ματς με τον Πανσερραϊκό ότι είναι μία ομάδα που έχει ποιότητα, για τα... κυβικά της και ότι προσπαθεί να παίξει σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Κόντρα στους Σερραίους χρειάστηκε ένα γκολ του Λάμπρου στο 90', όμως, η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του Χουάν Φεράντο δούλεψε το ματς, ήταν πιο επικίνδυνη, πιο ποιοτική και πανηγύρισε την τέταρτη νίκη της σε επτά ματς με σκορ 2-1.

Ο Πανσερραϊκός, αντίθετα, είχε πολλά λάθη στην άμυνα κι αν δεν υπήρχε ο Τιναλίνι ενδεχομένως να... έπεφτε πιο εύκολα στο Πανθεσσαλικό. Μπορεί να είναι πικρό το γεγονός ότι δέχθηκε γκολ στο 90', όμως, δεν θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα η ισοπαλία, με την εικόνα των δύο ομάδων.

Η διάταξη των ομάδων

Ο Χουάν Φεράντο στον Βόλο είχε τον Σιαμπάνη στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Σόρια, αριστερό ο Φορτούνα και κεντρικοί αμυντικοί οι Κάργας, Χέρμανσον. Στα χαφ ήταν Μαρτίνες, Κόμπα, δεξί εξτρέμ έπαιξε ο Τζόκα, αριστερό ο Λάμπρου και ο Χουάνπι ήταν πίσω από τον φορ Χάμουλιτς.

Ο Κριστιάνο Μπάτσι είχε τον Τιναλίνι στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Λύρατζης, αριστερό ο Κάλινιν και στόπερ οι Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο. Στα χαφ έπαιξαν οι Λιάσος, Ρούμιαντσεβ, δεξιά στην επίθεση ήταν ο Νάνελι, αριστερά ο Μπανζάκι και ο Μπρουκς πίσω από τον Ιβάν.

Γκολ από τα αποδυτήρια

Με την έναρξη του αγώνα ο Βόλος βρήκε γκολ στο ματς. Στα Στα 53'' έγινε το 1-0 με τον Χάμουλιτς. Ο Βόσνιος φορ άλλαξε τη μπάλα με τον Χουάνπι, ο Ρουμιάντσεβ και ο Ντε Μάρκο δεν μπόρεσαν να κόψουν, ο Γκελασβίλι πήγε αργά στην μπάλα, ο Κάλινιν επίσης δεν κατάφερε να απομακρύνει κι από τη σωρεία των λαθών στην άμυνα ο Χάμουλιτς σε άδειο τέρμα έκανε το 1-0.

Αυτό το γκολ έδωσε ψυχολογία στον Βόλο, ο οποίος για 20' κυριάρχησε. Στο 2' ο Χάμουλιτς έκλεψε από τον Ρουμιάντσεβ και σούταρε άουτ, ενώ στο 5' ο Λάμπρου έκανε ωραία ενέργεια, έδωσε στον Σόρια κι αυτός πλάσαρε, αλλά ο Τιναλίνι απέκρουσε σε κόρνερ. Στην εξέλιξη και μετά την εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά του Κάργα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 17' σε ωραία αντεπίθεση του Βόλου και σέντρα του Τζόκα από δεξιά, ο Λάμπρου με προβολή από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ και στο 22' αριστερό φαλτσαριστό σουτ του Χουάνπι εκτός περιοχής η μπάλα έφυγε άουτ. Σ' εκείνο το σημείο Πανσερραϊκός ισορρόπησε και στο 31' σουτ του Μπανζάκι από το όριο της μεγάλης περιοχής, απέκρουσε δύσκολα ο Σιαμπάνης. Στο 45' σε κάθετη μπαλιά του Μπανζάκι, ο Μπρουκς βιάστηκε κι εκτός περιοχής φάτσα με το τέρμα σούταρε ψηλά άουτ.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου οι δύο τεχνικοί έκαναν από μία αλλαγή. Ο Φεράντο πέρασε τον Μπουζούκη στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Μπάτσι έριξε στη μάχη τον επιθετικό Μάρας και γύρισε πιο πίσω τον Μπρουκς, ώστε να πιέσει και να μπορέσει η ομάδα του να βρει το γκολ για ν' αποφύγει την ήττα. Οι Σερραίοι ήταν πιο συγκεντρωμένοι σε σχέση με το πρώτο 45λεπτο, αλλά ο Βόλος συνέχισε να δείχνει πιο επικίνδυνος.

Πέναλτι με VAR

Στο 60', ωστόσο, στην πρώτη του οργανωμένη επίθεση ο Πανσερραϊκός με τον Μάρας κέρδισε πέναλτι. Ο φορ των φιλοξενούμενων σούταρε με το δεξί εντός περιοχής και η μπάλα βρήκε στο απλωμένο αριστερό χέρι του Φορτούνα. Ο Σιδηρόπουλος δεν έδωσε πέναλτι, όμως, κλήθηκε στο VAR από τον Παπαδόπουλο για να δει τη φάση. Υπήρχε πρόβλημα και στην ενδοεπικοινωνία και στο VAR, έτσι χρειάστηκε να φτάσει το ματς στο 66' για να δοθεί τελικά η παράβαση, έπειτα από την εξέταση του διαιτητή.

Ο Ιβάν πήγε στην άσπρη βούλα κι εκτέλεσε δυνατά για το 1-1 στο 67'.

Λύτρωση με Λάμπρου

Μετά την ισοφάριση ο Φεράντο πέρασε δεξί μπακ τον Μύγα κι αριστερό τον Σόρια, ενώ ο Μπάτσι προσπάθησε να ελέγξει τη μεσαία γραμμή με τις κινήσεις του. Οι Βολιώτες, όμως, έψαξαν περισσότερο το δεύτερο γκολ. Δύο σουτ του Σόρια στο 74' και στο 78' κόντραραν σε κόρνερ, ενώ στο 80' ο Τιναλίνι απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Λάμπρου. Στο επόμενο λεπτό σουτ του Σόρια εντός περιοχής, έφυγε ψηλά άουτ.

Ο Βόλος συνέχισε να πιέζει και στο 90' ο Λάμπρου βρήκε το γκολ της νίκης για την ομάδα του. Ο Τζόκα έκανε την κάθετη, ο Βόλνεϊ Φέλτες δεν μπόρεσε να κόψει μία εύκολη πάσα και ο Έλληνας εξτρέμ πλάσαρε τον Τιναλίνι για το 2-1.





MVP: Ο Λάζαρος Λάμπρου έκανε σπουδαίο ματς. Στο 1-0 είχε πάσα πάρε-βάλε στον Σόρια, που νικήθηκε από τον Τιναλίνι, ενώ ήταν διαρκής απειλή για την αντίπαλη άμυνα. Σφράγισε την εμφάνισή του με γκολ νίκης στο 90'.

Στο ύψος του: Ο γκολκίπερ του Πανσερραϊκού Φρανσίσκο Τιναλίνι έκανε δύο τρομερές αποκρούσεις. Στο 1-0 νίκησε τον Σόρια και στο 1-1 τον Λάμπρου. Ο Χάμουλιτς έκανε το 1-0 γρήγορα στο ματς και ήταν ιδιαίτερα δραστήριος.

Αδύναμος κρίκος: Στο 2-1 του Βόλου ο Βόλνεϊ Φέλτες δεν μπορεί να κόψει μία φαινομενικά εύκολη πάσα. Στο 1-0 έχουν κάνει μαζεμένα λάθη τέσσερις παίκτες του Πανσερραϊκού. Το πιο σημαντικό, όμως, ήταν η αργή αντίδραση του Γκελασβίλι.

Γκάφα: Ο Φορτούνα είχε αδικαιολόγητα απλωμένο το χέρι του στην περιοχή και «χάρισε» το πέναλτι στον αντίπαλο. Ευτυχώς για τον ίδιο δεν κόστισε στην ομάδα του τη νίκη.

Στραγάλι: Ο Σιδηρόπουλος δεν είδε το απλωμένο χέρι του Φορτούνα στην πιο δύσκολη φάση του ματς και τον... έσωσαν Παπαδόπουλος και Πουλικίδης στο VAR.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Βόλος ήταν καλύτερος, είχε τις πιο πολλές φάσεις και δίκαια πήρε τη νίκη στο φινάλε. Την ήθελε, την έψαξε κι έβγαλε περισσότερη ποιότητα για την κατακτήσει.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (68' Μύγας), Μαρτίνες (46' Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι (68' Πίντσι), Τζόκα (93' Μακνί), Λάμπρου (99' Τριανταφύλλου), Χάμουλιτς.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι (69' Βολνέι), Ντε Μάρκο, Καλίνιν, Λιάσος, Ρούμιαντσεβ (46' Μάρας), Νάνελι (68' Φάλε), Μπανζάκι (92' Καρέλης), Μπρουκς, Ιβάν (82' Γκριν).

