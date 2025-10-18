Πολύ εύκολα, χάρη σε δύο γκολ του Ελ Καμπί στο πρώτο και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 στη Λάρισα την AEΛ Novibet, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από την αποτυχία στην Τούμπα.

Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό εκτός έδρας με την ΑΕΛ Novibet έχοντας πάνω από 1.000 φίλους του στο πλευρό του. Ο Ελ Καμπί με τα 2 γκολ του στο πρώτο 45λεπτο καθόρισε και... κλείδωσε υπέρ των Πειραιωτών το ματς αυτό της 7ης αγωνιστικής (για το τελικό 0-2).

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Οι γηπεδούχοι της ΑΕΛ Novibet στην πρώτη παρουσία του Μαλεζά στον πάγκο τους ξεκίνησαν τον αγώνα με τον Μελίσσα κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα του Κοβάσεβιτς, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνη και Δεληγιαννίδη. Στο κέντρο οι Πέρες και Στάικος και πίσω από τον Πασά στην κορυφή της επίθεσης οι Χατζηστραβός, Μούργος και Ουάρντα.

Από την άλλη οι αποφάσεις του Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό ως προς το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ Novibet - που περιελάμβαν και τον Μάνσα για πρώτη φορά ως βασικό στο Πρωτάθλημα αλλά και τον Γιαζίτζι ενδεκαδάτο - έχουν ως εξής: Τζολάκης τέρμα, Ορτέγα, Μάνσα, Ρέτσος και Κοστίνια στην άμυνα, κέντρο με Σιπιόνι, Έσε και Τσικίνιο πιο μπροστά, άκρα με Γιαζίτζι και Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί.

Γκολάρα και... μαγεία από την τριπλέτα Ποντένσε - Ορτέγα - Ελ Καμπί, το 0-2 ο Μαροκινός

Πριν καν συμπληρωθούν τα 2 λεπτά ήρθε το 0-1 από τα πόδια του Ελ Καμπί. Περίτεχνη ενέργεια του Ποντένσε προς τον Ορτέγα και γύρισμα προς τον Ελ Καμπί που με κίνηση με τακουνάκι σκόραρε εξαιρετικά. Λίγα λεπτά μετά υπήρξε μεγάλη φάση για το 0-2. Σέντρα του Ποντένσε, ο Ελ Καμπί σηκώθηκε και έπιασε το ψαλιδάκι και με τη μπάλα να φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στη συνέχεια η ΑΕΛ Novibet είχε την ατυχία με τον τραυματισμό του Δεληγιαννίδη ενώ λίγο πριν το 40' ο Ελ Καμπί από θέση βολής αστόχησε μετά από πάσα του Τσικίνιο. Στο 40' ο Ποντένσε έκανε σούπερ ντρίμπλα και σουτ που έβγαλε πολύ δύσκολα ο Μελίσσας. Στο 45ο λεπτό έπειτα από χέρι - πέναλτι του Κοβάσεβιτς ο Ελ Καμπί με πολύ ωραίο χτύπημα πέναλτι έκανε το 0-2. Στο 45+ ο Ποντένσε βγήκε σε πλεονεκτική θέση για γκολ αλλά η προσπάθειά του έφυγε λίγο έξω.

Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ μετά από 2.5 μήνες και το πέναλτι που πήρε πίσω ο Τσκαλίδης

Στην επανάληψη στο 55' ο Μπαγκαλιάνης έκανε την προβολή σε φάση που μπλόκαρε ο Τζολάκης ενώ ο παίκκτης των γηπεδούχων φαινόταν εκτεθειμένος. Στο 64' ο Τζολάκης είχε απόκρουση σε μακρινό σουτ των γηπεδούχων. Στη διάρκεια του β' μέρους ο Γιάρεμτσουκ μπήκε ως αλλαγή και έτσι γύρισε στη δράση έπειτα από ένα διάστημα 2.5 μηνών αποχής.

Λίγο πριν το 76' ο ρέφερι Τσακαλίδης έδωσε σε πρώτο πλάνο πέναλτι υπέρ του Μούργου και σε βάρος του Μπρούνο. Σε 2ο χρόνο και αφού τσέκαρε τη φάση διαπιστώθηκε πως ο Νιγηριανός βρήκε μπάλα και όχι αντίπαλο και ακυρώθηκε η υπόδειξη πέναλτι. Στο 82' κόπηκε η προσπάθεια του Ποντένσε με σουτ και ενώ στο 2ο μέρος λίγο πριν το τέλος του αγώνα δοκίμασε το πόδι του και ο Μουζακίτης με τη μπάλα να περνά άουτ. Στα λεπτά που απέμεναν δεν άλλαξε κάτι από πλευράς του δείκτη του σκορ.

MVP: Ο Ελ Καμπί. Και αυτό λόγω των 2 τερμάτων του στην αναμέτρηση και κυρίως του γκολ που έβαλε πολύ νωρίς κατά τη ΑΕΛ Novibet. Ο Μαροκινός θα μπορούσε να είχε βρει και σε άλλες περιπτώσεις δίχτυα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Ορτέγα είχε την ασίστ στον Ελ Καμπί στο πρώτο γκολ. Ο Ποντένσε ήταν αρκετά ορεξάτος και μέσα στη φάση του 0-1 ενώ ο Σιπιόνι έδειξε ξανά την ποιότητά του.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Ουάρντα. Δεν φάνηκε ποτέ αγωνιστικά στο ματς και έγινε αλλαγή στο 58ο λεπτό.

Η ΓΚΑΦΑ: Την έχει κάνει ο Κοβάσεβιτς στη φάση του πέναλτι. Με το χέρι που κάνει και έρχεται μετά το 0-2 για τον Ολυμπιακό.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Σωστή η απόφαση του Τσακαλίδη με την υπόδειξη για χέρι στην παράβαση του Κοβάσεβιτς. Δύο πέναλτι φάνηκε να ζητά η ΑΕΛ Novibet δίχως τα ριπλέι να δικαιώνουν τις διαμαρτυρίες των παικτών της. Κατά τα άλλα η διαιτησία είχε θέματα σε φάουλ και κάρτες και για τις 2 ομάδες και ενώ ακύρωσε σε 2ο χρόνο την υπόδειξη πέναλτι πάνω στον Μπρούνο, όπου βέβαια αρχικά δεν θα έπρεπε να είχε δοθεί.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Αισθητά ανώτερος ο Ολυμπιακός στην έδρα της ΑΕΛ Novibet. Θα μπορούσε να είχε βάλει και παραπάνω γκολ στο παιχνίδι αυτό. Σημαντικό για τη ψυχολογία του Ελ Καμπί ότι έβαλε 2 γκολ και για τον Γιάρεμτσουκ ότι επέστρεψε στη δράση.

ΑΕΛ NOVIBET: Μελίσσας, Κοβάσεβιτς (46' Κοσσουνού), Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Δεληγιαννίδης (21' Παπαγεωργίου), Πέρες, Στάικος. Πασάς (57' Γκαράτε), Χατζηστραβός (72' Αντράντα), Μούργος και Ουάρντα (57' Τούπτα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα (58' Μπρούνο), Μάνσα, Ρέτσος, Κοστίνια, Σιπιόνι (65' Μουζακίτης), Έσε, Τσικίνιο (72' Ντιόγκο Νασιμέντο), Γιαζίτζι (58' Καμπελά), Ποντένσε και Ελ Καμπί (72' Γιάρεμτσουκ).